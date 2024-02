(CNN Español)- El Parlamento de Hungría aprobó este lunes por abrumadora mayoría la candidatura de Suecia a la OTAN, despejando el camino para el ingreso de la nación nórdica en la alianza militar tras casi dos años de intensas negociaciones y asestando un golpe geopolítico al presidente de Rusia, Vladimir Putin, según informó la oficina de prensa del Parlamento.

Conseguir la aprobación de los legisladores húngaros era el último obstáculo para la entrada de Suecia en la OTAN. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, visitó Budapest el viernes para tratar la cooperación en materia de defensa y seguridad con su homólogo húngaro, Viktor Orban. Ambas partes parecieron reconciliarse, acordando un acuerdo por el que Hungría adquiriría cuatro nuevos cazas Gripen de fabricación sueca.

De los 194 diputados que votaron, sólo seis rechazaron la adhesión de Suecia.

“Hoy es un día histórico”, dijo Kristersson en X poco después de la votación. “Suecia está dispuesta a asumir su responsabilidad en la seguridad euroatlántica”.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security.

— SwedishPM (@SwedishPM) February 26, 2024