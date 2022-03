Human Rights Watch (HRW) afirma que las fuerzas rusas que combaten en Ucrania “han utilizado en la región oriental de Járkiv minas antipersonales prohibidas“.

Según la organización internacional, las minas antipersonales fueron localizadas por técnicos ucranianos de desactivación de explosivos el 28 de marzo de 2022.

“Se sabe que Rusia posee estas minas terrestres recién desplegadas, que pueden matar y mutilar indiscriminadamente a personas en un rango aparente de 16 metros”, señaló HRW, quienes añadieron que Ucrania no posee este tipo de minas terrestres ni su sistema de lanzamiento.

“Los países de todo el mundo deberían condenar enérgicamente el uso por parte de Rusia de minas terrestres antipersonales prohibidas en Ucrania”, dijo Steve Goose, director de armas de Human Rights Watch. “Estas armas no distinguen entre combatientes y civiles y dejan un legado mortal durante años“.

El Tratado Internacional de Prohibición de Minas de 1997 prohíbe completamente el uso, la producción, almacenamiento y transferencia de minas antipersonales. Rusia no se encuentra entre los 164 países que se han adherido al tratado, señaló HRW.

“La utilización de minas antipersona por parte de Rusia en Ucrania incumple deliberadamente la norma internacional contra el uso de estas horribles armas“, añadió Goose.

