Hulk Hogan amenazó con golpear a Kamala Harris: “¿Quieres que le dé un golpe con el cuerpo?”

El legendario luchador de la WWE, Hulk Hogan, ha vuelto a generar controversia tras expresar su apoyo al expresidente y actual candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, de manera amenazante hacia la candidata demócrata Kamala Harris.

En un video difundido por TMZ Sports, se observa a Hogan en un bar estadounidense, adoptando una actitud altamente reprochable.

En las imágenes, se le escucha gritar a viva voz: “¿Quieres que le dé un golpe con el cuerpo a Kamala Harris? Dije, ¿quieres que le dé un golpe con el cuerpo a Kamala Harris? ¿Quieres que le dé un golpe con la pierna a Kamala?”

Drunk ass Hulk Hogan “Want me to body slam Kamala Harris? I said, do you want me to body slam Kamala Harris? Want me to drop the leg on Kamala?” ” Is she Indian ?” followed by a disgusting racist “How”

Video by TMZ sports pic.twitter.com/0NElruXfZ1

— RidinwithKamala (@tltown2019) August 20, 2024