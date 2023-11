(CNN) – La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS, por sus siglas en inglés) anunció este domingo que el Hospital Al-Quds, el segundo más grande de Gaza, está ahora fuera de servicio.

En un comunicado, la PRCS dijo que el hospital “dejó de operar. Este cese de servicios se debe al agotamiento del combustible disponible y al corte de energía eléctrica”.

“El personal médico está haciendo todo lo posible para proporcionar atención a los pacientes y a los heridos”, a pesar de “las terribles condiciones humanitarias y la escasez de suministros médicos, alimentos y agua“, añadió.

La PRCS dijo que “lamenta profundamente haber llegado a este punto crítico a pesar de los esfuerzos por evitarlo. Los repetidos llamados de asistencia internacional urgente, dado el asedio que duró una semana y un apagón de comunicaciones e internet de cinco días, no han tenido éxito”.

El hospital “ha tenido que valerse por sí mismo bajo los constantes bombardeos israelíes, lo que plantea graves riesgos para el personal médico, los pacientes y los civiles desplazados”, continuó.

Según la PRCS, los hospitales estaban sitiados, acusación que ha sido rechazada repetidamente por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Afirmó que “solo hay un hospital operativo en Gaza y dos en el norte“.

El sábado, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina señaló en un comunicado que los enfrentamientos alrededor del hospital de Al Quds causaron “pánico y miedo extremo” entre las personas que se encontraban dentro.

Nebal Farsakh, directora de la unidad de medios de la PRCS en Ramallah, sostuvo a CNN que los médicos de la organización estaban atrapados en el hospital, donde hubo “fuerte fuego directo” y “que estaba” rodeado por tanques de todos lados”.

Cuando se les preguntó sobre la situación en Al-Quds el sábado, el Ejército de Israel dijo: “Las FDI están en medio de intensos combates continuos contra Hamás en las cercanías del área en cuestión y, a diferencia de Hamás, se adhieren a la ley tomando todas las medidas posibles para mitigar el daño a los civiles”.

