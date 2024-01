Javier Milei, el actual presidente de Argentina, lleva alrededor de cuatro semanas al mando del país y desde su llegada ha sido objeto de diversas críticas por su gestión.

Una de ellas se refiere a un conjunto de reformas en varias áreas que otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo en temas económicos, financieros, sociales y de seguridad. Estas medidas han generado grandes movimientos sociales y protestas en el país.

Uno de los efectos de estas reformas fue la devaluación del valor del peso argentino en más del 50%, lo que provocó una inflación notable y un aumento en los precios de los productos.

En este contexto, se viralizó a través de las redes sociales una entrevista que realizó IP Noticias a un jubilado argentino que relató las dificultades de su vida actual. El hombre aseguró que depende del apoyo financiero de su hija para adquirir alimentos básicos en el supermercado.

Las declaraciones del hombre se hicieron virales a través del medio trasandino, el cual se encontraba afuera del supermercado y le preguntó al hombre cuánto había gastado en lo que llevaba en su carrito, a lo que él aseguró haber gastado un poco más de 37 mil pesos argentinos en pocos productos.

“Me sostiene mi hija“, confesó el hombre, revelando que su estado está “malísimo, me hace mal, me tiene deprimido porque es feo que a uno lo tenga que sostener la hija, pero no hay más remedio, es así“.

“Votamos mal“, comentó tajantemente sobre el inicio del Gobierno de Javier Milei en Argentina. El hombre tampoco mostró optimismo respecto a los próximos meses en el país vecino: “Es terrible, creo que la inflación se va a multiplicar“.

“Siempre entendí que los chicos tenían que estudiar y preocuparse, crecer y no lo veo ahora. No veo que tengamos una salida como la gente”, cerró.