Durante una de las manifestaciones realizadas el domingo en Estados Unidos, exigiendo justicia por la muerte de George Floyd y el fin de la violencia policial racista en ese país, un hombre embistió contra un grupo de manifestantes con su vehículo y disparó contra uno de ellos.

El incidente se produjo en Seattle, cuando el sujeto, un hombre blanco y armado irrumpió en la manifestación en su auto a alta velocidad. Las personas que allí protestaban se intentaron correr rápidamente para no ser atropelladas.

Seattle. Tonight.

This man in the Black car, a known white supremacist, was clearly planning to run protestors in Seattle over. People filming saw it unfolding.

He then shoots a man.

Gets out of the car brandishing his gun.

pic.twitter.com/Ab30AOe1fG

— Shaun King (@shaunking) June 8, 2020