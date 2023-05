(CNN) – Un hombre de California, Estados Unidos, fue liberado de prisión después de cumplir 33 años en prisión por un crimen que los fiscales de Los Ángeles ahora dicen que no cometió después de revisar la evidencia exonerante que fue revelada por otro preso hace seis años, anunció el fiscal de distrito.

Daniel Saldaña fue condenado a 45 años de prisión después de que él y otras dos personas fueran declaradas culpables de intento de asesinato en un incidente ocurrido en 1989 en el que un grupo de seis estudiantes de secundaria fueron tiroteados mientras conducían, y que al parecer fueron confundidos con miembros de una banda delincuencial, según un comunicado de prensa de la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón. Dos de los estudiantes resultaron heridos.

Pero un nuevo examen del caso este año “determinó que Daniel Saldaña es inocente de los delitos por los que fue condenado y pasó 33 años en prisión“, dijo Gascón en una conferencia de prensa este jueves.

“Nunca perdí la esperanza“, dijo Saldaña en la rueda de prensa. “Soy inocente, al cien por cien, lo he dicho desde el primer día“, afirmó.

Nueva evidencia

La evidencia exoneradora fue revelada durante una audiencia de libertad condicional de 2017 para uno de los coacusados junto a Saldaña, quien dijo a la junta de libertad condicional que Saldaña no solo no participó en el tiroteo, sino que no estaba presente en ese momento, dijo Gascón.

La nueva información no se comunicó a Saldaña ni a su abogado, según Gascón.

No fue sino hasta febrero que la declaración de la audiencia de libertad condicional fue presentada a la oficina de Gascón por la Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California, que desde 2017 tiene nuevos miembros.

“Esta información era claramente exonerante, que la oficina del fiscal estaba obligada a entregar al señor Saldaña o a su abogado, pero no fue entregada. Esta falta de investigación de este asunto en 2017 le costó al señor Saldaña seis años adicionales en prisión“, dijo Gascón.

“Esto es abrumador“, dijo Saldaña este jueves. “Simplemente sabía que un día esto iba a llegar. Estoy tan agradecido y solo doy gracias a Dios, a Jesús“.

Gascón culpó a muchas personas por el retraso de la justicia, incluyendo la junta de libertad condicional y el fiscal que asistió a la audiencia “pero aparentemente no hizo nada”. Ese fiscal adjunto ya no está en la oficina, dijo Gascón.

“Señor Saldaña, usted siempre mantuvo su inocencia y quiero pedirle disculpas una vez más, a usted y a su familia por este fracaso“, dijo el fiscal de distrito. “Sé que esto no le devolverá las décadas que soportó en prisión, y espero que nuestra disculpa sea un pequeño consuelo para usted al comenzar su nueva vida“.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California dijo en un comunicado que se complace de que la oficina del fiscal de distrito tomara medidas en el caso y señaló que la junta “mantiene la transparencia mediante la realización de audiencias que incluyen la presencia y participación de las partes apropiadas, incluyendo el abogado de la persona encarcelada y un representante de la Oficina del Fiscal de Distrito”.

“Los reclamos de inocencia de Daniel Saldaña por parte de su coacusado se hicieron en un entorno con el fiscal adjunto del distrito presente, haciendo que su oficina estuviera al tanto de estos reclamos en 2017“, dijo el departamento. “Si las reclamaciones de inocencia se hubieran hecho en un entorno sin el fiscal adjunto del distrito presente, la junta habría sido responsable de remitir el asunto a la agencia fiscal“.

Saldaña vivirá y trabajará con su familia en el futuro previsible, dijo a CNN su abogado Mike Romano, director del Proyecto Three Strikes de la Facultad de Derecho de Stanford.