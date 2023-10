(CNN) – Las escalofriantes historias del Holocausto que Eva Chiel escuchó durante su infancia han regresado a ella en los días transcurridos desde que sus nietos desaparecieron durante el ataque de Hamas.

“Crecí en una casa donde había muchas historias de terror y no quiero volver a pasar por eso”, dijo Chiel, de 75 años, a CNN.

Sus nietos, Gidi, de 24 años, y Noa, de 27, desaparecieron de un festival de música en Israel, donde cientos de asistentes fueron secuestrados o asesinados el sábado.

Mientras se desarrollaba el caos, Chiel dijo que los hermanos fueron vistos por última vez huyendo de los disparos.

“Eso es lo último que sabemos de ellos. No hemos oído ni visto ni nadie se ha puesto en contacto con nosotros al respecto”, dijo.

“Ahora hay dos opciones. O están muertos o están en Gaza“, dijo Chiel.

Describió a sus nietos como jóvenes muy cálidos y populares y dijo que la enorgullecían.

En medio del trauma y la incertidumbre, la familia se ha mantenido unida cerca de su casa en el norte de Israel mientras esperan información.

“No tengo muchas esperanzas”, dijo Chiel. “Los padres siguen esperando y creyendo que aparecerán. Desafortunadamente, no soy tan optimista. Pero ya sabes, la esperanza es lo último a lo que renuncias. Así que me alegro de que tengan esperanzas. Desafortunadamente, no estoy allí”.

Los padres de Chiel sobrevivieron al Holocausto y, durante años, su madre compartió historias desgarradoras sobre cómo sobrevivió al campo de concentración de Bergen-Belsen, cuando pesaba menos de 55 libras cuando el campo fue liberado en 1945.

Chiel dice que las dolorosas imágenes del ataque del fin de semana pasado le trajeron esos recuerdos.

“Ha hecho que recuerde muchas de sus historias sobre tortura y sufrimiento”, dijo Chiel.