(CNN Español) – Después del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi es una de las personas más buscadas en todo el mundo. El capitán de la Selección de Argentina cumplió el sueño de toda una vida. El futbolista, en los primeros días de 2023, mientras se prepara para dar una entrevista con el conductor argentino Andy Kusnetzoff, sabe que pronto va a cumplir el sueño de alguien más.

Juli espera un llamado del otro lado del mapa. Está en su casa en Argentina y no tiene idea de lo que está a punto de pasar.

Una idea para homenajear a Messi

En 2018, Thomás, marido de Juliana, hizo unas estampitas con la cara de Lionel Messi para repartir en el Mundial de Rusia a miles de personas, contagiar su fanatismo por el Diez, y hacerle llegar el agradecimiento de todo un país.

“Thomás era una persona muy ocurrente, muy creativa. Viene un día y me muestra que había escrito la ‘oración del Messi nuestro‘, que es el padrenuestro adaptado a Messi y sus lujos y toda su magia. Me lo muestra y me dice: ‘¿No me quieres hacer una estampita?’”, cuenta Juliana Yatorno, Juli, cuando recuerda ese año.

Thomás viajaba con su hermano y su primo a Rusia para ver a la Selección. “Su idea era repartirlas en la calle y empezar a darlas así en mano y tirarlas. La gente le pedía, porque era una estampita de Messi. O sea, ¿quién no quiere una estampita de Messi?”

Guido, hermano de Thomás, también se acuerda de ese año: “Somos futboleros desde chicos y Thomy un día me comenta algo de las estampitas. Nosotros hacíamos un viaje bastante austero, con mochilas, con un equipaje de mano por el movimiento, y unos días antes de viajar nos dijo: “Bueno, en el vuelo ustedes van a llevar unas 8 mil, 10 mil estampitas. Y la idea era llegar a los oídos de Messi”.

Ese año Argentina quedó eliminada en octavos de final. Sin embargo, la pasión de Thomás por Messi iba a pasar a la eternidad.

Un duelo y una copa

Después de una década juntos, Juliana y Thomás se casaron y empezaron a buscar un hijo. Juliana quedó embarazada en 2020, pero al poco tiempo de conocer la buena noticia Thomás falleció en un accidente vial.

“Nosotros teníamos una moto, una scooter. Él se había ido a jugar a la pelota con los amigos y no me di cuenta de la hora. Me llamó un amigo en completo estado de shock a los gritos. Es él, falleció, fue así en el instante. Primero me preocupé por mi estado de salud. Estaba embarazada y con un shock encima, en el momento fue como ‘no, no puedo’. Pero después se me iluminó la cabeza y dije: ‘Si ya no está más él, esto es lo que me queda de su esencia”.

Durante la Copa América de 2021, Guido y Juliana seguían haciendo el duelo por la muerte de Thomás.

“Para ese momento no podía. Necesitaba tener distancia con la Selección. Era como que no podía ver algo que me hacía mal. Y me acuerdo de haber ido a buscar las estampitas que tenía guardadas. Y como quien no quiere la cosa, un poquitito de cábala o no sé, pegué una estampita detrás del televisor. Bueno, fue en ese momento con la Copa América que me amigué con la idea y que empecé a transitar un duelo distinto con la Selección y con mi hermano”, cuenta Guido.

Messi levantaba la Copa Mundial el 10 de julio, después de años de no haber tenido triunfos con la Selección de Argentina. Durante la madrugada del 11 de julio, Juliana rompía bolsa. Unas horas después del hito de Messi, nacía Aureliano.

Esta estampita trae suerte

Para el Mundial de Qatar 2022, “yo le había dado a un amigo mío una estampita y empezamos a usarla de cábala, como mandarnos por WhatsApp una foto de la estampita. Cuando me olvidaba de mandar la foto al principio del partido y se la mandaba a la mitad… (era) gol. Fue como que lo sentí tan fuerte, como la magia que tenía la estampita, que dije: ‘Yo esto lo tengo que esparcir’. Y estaba escuchando la radio y digo: ‘Le escribo una carta, yo esto lo tengo que hacer llegar a todo el mundo’”, comparte Juli.

“No recuerdo un momento más feliz con algo así deportivo. Yo no podía parar de pensar en él y obviamente estaba recontra feliz porque ganamos la Copa del Mundo y re feliz por Messi. Pero al mismo tiempo es como que me agarró la cosa de decir: ‘Lo quiero festejar contigo”.

Juli se acuerda del momento en el que lloró viendo a la Selección levantar la copa. Sigue esperando un llamado del otro lado del mundo. En el programa de radio que conduce Andy Kusnetzoff le dijeron que estaban preparando un especial por el aniversario del mes del Mundial de Qatar y ella no se imagina lo que va a pasar.

“Hola, Juli”. Lionel Messi está del otro lado del celular con una sonrisa tímida y con la estampita, que cinco años atrás Thomy ideó, en su mano: “Acá tengo la estampita y, bueno, perdón que te diga esto, pero seguro que él me vio levantar la copa de algún lado”.