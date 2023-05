El Estadio Parque de los Príncipes, donde oficia de local el París Saint-Germain (PSG), fue testigo de una confusa situación que se viralizó en Francia.

En los registros se observa a un fanático que viste la camiseta de club chileno Palestino, siendo sacado del recinto deportivo por los guardias de seguridad del mismo.

“Estoy en el Parque de los Príncipes, tengo una camiseta de Palestina. Me dicen que se quede la camiseta en la Mecca ¡Lo juro, es una locura, quieren sacarme de aquí!”, dice el hombre en un video publicado en Tiktok.

El hecho fue grabado por otros asistentes al partido en que el PSG terminó cayendo por 3-1 ante el Lorient el pasado domingo 30 de abril.

“Despedido por su camiseta de Palestina“, escribió un usuario de Twitter que subió un video grabado desde otro ángulo al interior del estadio.

Tras viralizarse el momento, el Club Deportivo Palestino publicó un tuit llamando a que les cooperaran en la búsqueda de este hincha.

💪🏼 Help us find him

🫡 Aidez-nous à le retrouver

¡Thanks for wearing our shirt! ❤️💚#TodoUnPueblo 🇵🇸 https://t.co/zdWa39tonJ

— Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 5, 2023