(CNN) – Tom Parker Bowles, el hijo mayor de Camila, la reina británica y de su primer marido, Andrew Parker Bowles, dijo que su madre “se casó con la persona que amaba“.

Dos semanas antes de que su madre sea coronada junto con el rey Carlos III, el escritor culinario Parker Bowles dijo al podcast News Agents: “No me importa lo que digan los demás, esto no fue ningún tipo de final. Se casó con la persona que amaba y esto fue lo que pasó”.

Camila y Carlos han estado casados desde 2005. Según los informes, se conocieron en un partido de polo en 1970 y se hicieron amigos cuando Carlos era príncipe.

Carlos se casó con Diana Spencer en 1981, pero luego admitió, en 1994, que había tenido una relación extramatrimonial con Camila. Diana confirmó la infidelidad de su esposo y la suya propia al año siguiente.

Las declaraciones de Parker Bowles siguen a las acusaciones del príncipe Harry de que Camila filtró historias sobre la familia real a los medios británicos como parte de su campaña para “rehabilitar su imagen” después de que la prensa la calificara de “villana” por su papel en el colapso del matrimonio de sus padres.

Cuando los presentadores del podcast, Jon Sopel y Emily Maitlis, le preguntaron si había “pánico” con respecto a la especulación generalizada sobre si los duques Sussex asistirían a la coronación, Parker Bowles respondió: “Eso no tiene nada que ver conmigo en absoluto”.

Carlos y Camila serán coronados el 6 de mayo en la Abadía de Westminster, un evento histórico marcado por tres días de celebraciones en todo el país.

“Creo que cualquiera estaría ansioso en una ocasión de este tipo de importancia”, dijo Parker Bowles. “Yo estaría aterrorizado si tuviera que caminar vistiendo túnicas antiguas. Ella es fuerte, pero tiene 75 años, y es difícil hacerlo. Pero ella nunca se ha quejado, simplemente se pone manos a la obra y lo hace”.

El hijo de Parker Bowles, Freddy, también jugará un papel en la coronación como uno de los cuatro pajes de honor de su abuela, junto con sus primos y su primo segundo.

“No creo que él sepa cuán grande va a ser”, dijo Parker Bowles cuando se le preguntó sobre la reacción de su hijo. “No creo que tenga ningún sentido de la ocasión. Es un niño de 13 años amante del fútbol, seguidor de los Spurs”.

Agregó: “Hay muchos ensayos que van a pasar antes y lo está haciendo con sus primos, sus dos mejores amigos, y otro primo segundo, para que todos se conozcan”.

El propio papel de Parker Bowles en la coronación será menor y dijo que no aparecerá en el balcón junto a la familia real.

“Solo estamos allí para apoyar a nuestra madre”, agregó.