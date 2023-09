(CNN) – Ni siquiera el ketchup embotellado escapa a la emoción que genera el posible romance entre Taylor Swift y Travis Kelce.

Heinz está lanzando una edición limitada de salsa “Ketchup and Seemingly Ranch” para celebrar a los dos, y sus orígenes están extremadamente en línea. El domingo, Swift hizo una aparición en el partido de la NFL de Kelce, lo que generó rumores de que están saliendo. Sin embargo, lo que se volvió viral fue lo que ella estaba comiendo en su suite familiar, que, según una cuenta de un fan de Swift, consistía en filetes de pollo, salsa de tomate y “aparentemente (seemingly) aderezo ranch“.

Por ello, el fabricante de ketchup decidió unirse a la diversión con un condimento embotellado que combina las dos salsas. Heinz le dijo a CNN que está produciendo y lanzando 100 botellas de salsa “Ketchup and Seemingly Ranch”. No se revelaron detalles adicionales, pero Heinz señaló que es el proveedor oficial de condimentos del Arrowhead Stadium en Kansas City.

🚨| Taylor Swift was eating a piece of chicken with ketchup and seemingly ranch! pic.twitter.com/rpAOP2HFtT

— The Eras Tour (@tswifterastour) September 24, 2023