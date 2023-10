Luego de la conclusión del ultimátum de Israel a Hamas en la previa a la invasión “por tierra, mar y aire” a la franja de Gaza anticipada por la FDI, el líder del grupo armado al mando del territorio palestino, Ismail Haniyeh, advirtió que sus civiles no abandonarán la nación.

“No habrá migración desde Gaza a Egipto (…), a mis hermanos de Egipto, les digo que nuestra decisión es quedarnos en nuestro país, frente al plan sionista que apoya la administración estadounidense“, detalló Haniyeh, refiriéndose al corredor humanitario con dirección al sur propuesto por Joe Biden.

El líder de la agrupación también agradeció “en nombre de Palestina” las manifestaciones y afluencia de masas en “los pueblos libres del mundo que vimos en Europa, América L0atina e incluso en EE.UU., diciendo no a esta ocupación, no a esta matanza, no a esta destrucción“.

¿Qué dijo Israel?

El ejército de Israel dijo más temprano hoy que ya se está preparando para las “próximas etapas de la guerra” contra Hamas, que podrían incluir “ataques desde el aire, el mar y la tierra” con “importantes operaciones terrestres“.

El esfuerzo involucra a cientos de miles de reservistas reclutados y abarcará “una amplia gama de planes operativos ofensivos“, dijo la FDI en un comunicado.

El ejército israelí ha movilizado ahora a 300.000 reservistas para lo que podría ser una incursión sin precedentes en Gaza.