En medio de la crisis causada por el COVID-19, Guinea declaró este domingo un brote de ébola en una de sus regiones. Esto se dio luego de que el país africano confirmará al menos siete casos de la enfermedad, incluidas tres muertes.

Este sería el primer resurgimiento del ébola en este lugar desde el brote más grande del mundo, el cual ocurrió entre 2014 y 2016, causando la muerte de más de 11 mil personas. Las autoridades de salud informaron que los contagiados presentaron síntomas como diarrea, vómitos y sangrado tras asistir a un funeral.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya se comprometió a apoyar a Guinea, ayudando a adquirir la vacuna contra el ébola que logró controlar los contagios recientes en la República Democrática del Congo. El equipo de la organización internacional ya se encontraría trabajando en terreno.

New #Ebola outbreak declared in #Guinea🇬🇳 by health authorities today. 3 cases have been confirmed in the rural community of Gouéké in N’Zerekore prefecture. This is the first time the disease has been reported since the last outbreak ended in 2016. https://t.co/XpNQZ0ss7Z

— WHO African Region (@WHOAFRO) February 14, 2021