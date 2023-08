(CNN) – Los guardias fronterizos saudíes mataron a “cientos” de inmigrantes y solicitantes de asilo etíopes que cruzaban la frontera entre Yemen y Arabia Saudita entre marzo de 2022 y junio de 2023, alegó Human Rights Watch en un informe publicado el lunes.

La organización dijo que entrevistó a 42 inmigrantes y solicitantes de asilo etíopes y analizó más de 350 videos y fotografías publicados en las redes sociales, así como imágenes satelitales. En conjunto, HRW dijo que mostró evidencia de muertos y heridos a lo largo del camino migratorio, en campamentos e instalaciones médicas, así como en lugares de entierro y “expandiendo la infraestructura de seguridad fronteriza saudita”.

Los videos compartidos en TikTok y Facebook pretenden mostrar cadáveres a lo largo de la ruta de los migrantes cerca de la frontera entre Yemen y Arabia Saudita, así como migrantes con heridas consistentes con explosiones o disparos, según un patólogo forense. HRW afirmó haber obtenido y verificado los videos.

Varios videos supuestamente grabados cerca de un campamento de inmigrantes informales parecen mostrar puestos de la guardia fronteriza saudí y vallas recién construidas junto a uno. HRW dijo además que las imágenes satelitales obtenidas por la organización sin fines de lucro también indicaban cementerios en crecimiento en las cercanías.

“Los guardias fronterizos saudíes han utilizado armas explosivas indiscriminadamente y han disparado a personas a quemarropa, incluidas mujeres y niños, en un patrón generalizado y sistemático. Si se cometen como parte de una política del gobierno saudí para asesinar a inmigrantes, estos asesinatos serían un crimen contra la humanidad”, dijo HRW en su informe, y agregó que la violencia parecía continuar.

CNN no pudo verificar de forma independiente los incidentes o las denuncias detalladas en el informe.

Respuesta del Gobierno Saudí

Una fuente del gobierno Saudí le dijo a CNN que “las acusaciones incluidas en el informe de Human Rights Watch sobre guardias fronterizos saudíes disparando a etíopes mientras cruzaban la frontera entre Arabia Saudita y Yemen son infundadas y no se basan en fuentes confiables”. La fuente, que solicitó el anonimato citando normas de larga data sobre las comunicaciones del gobierno con los medios, no dio más detalles.

Durante décadas, los migrantes y solicitantes de asilo etíopes han intentado viajar a través de la “Ruta del Este”, un viaje peligroso desde el Cuerno de África, a través del Golfo de Adén, hasta Yemen y, finalmente, Arabia Saudita, dijo HRW.

Un acuerdo de cese de hostilidades firmado en noviembre de 2022 entre las partes en conflicto en la región norteña de Tigray en Etiopía puso fin a un conflicto que dejó decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Pero a pesar de una reducción en los abusos, los grupos de derechos humanos dicen que la violencia ha continuado, y algunos migrantes entrevistados por HRW dijeron que habían huido debido al conflicto reciente. La violencia y la inseguridad también han persistido en otras partes del país, incluidas las regiones de Amhara y Oromia, lo que ha obligado a los civiles a huir.

A lo largo de la ruta, los migrantes abordan embarcaciones abarrotadas y no aptas para navegar desde Yibuti hacia el territorio yemení controlado por los hutíes, donde los contrabandistas los dividen según su etnia etíope con fines lingüísticos y los mantienen en campamentos en Saada, en el norte de Yemen, cerca de la frontera con Arabia Saudita. , que alberga a decenas de miles de otros migrantes que esperan ser introducidos de contrabando en el país, dijo HRW.

Los migrantes describieron palizas, agresiones sexuales y rescate por parte de los contrabandistas. Aquellos que no pudieron pagar a los contrabandistas fueron llevados a hacinados centros de detención dirigidos por hutíes, donde dicen que fueron abusados ​​y extorsionados, informó HRW.

Yemen se ha visto envuelto en una guerra civil desde 2014, cuando las fuerzas hutíes asaltaron la capital, Sanaa, y derrocaron al gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí. Se convirtió en una guerra más amplia en 2015, cuando una coalición liderada por Arabia Saudita intervino en un intento de hacer retroceder a los hutíes.

La coalición, apoyada por Estados Unidos, se ha enfrentado a críticas fulminantes, incluso de Human Rights Watch, por bombardear objetivos civiles en Yemen. Ocho años después, la coalición no ha podido desalojar a los rebeldes, que según el ejército saudí han disparado más de 1.000 cohetes y drones hacia ciudades saudíes en represalia, según Reuters.

La guerra ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, dejando miles de muertos y empujando a partes del país a la hambruna debido a un bloqueo saudí en los puertos controlados por los hutíes.

Testimonios en el informe HRW

El nuevo informe de HRW dice que los contrabandistas trasladan a 200 migrantes a la vez desde Yemen a Arabia Saudita, y aquellos que no pueden pagar la tarifa del contrabandista en su totalidad a menudo se ven obligados a liderar el grupo. Los migrantes que lideraban el grupo “en consecuencia, tenían más probabilidades de resultar heridos o muertos por ataques con armas explosivas o tiroteos”, dijo HRW.

La organización entrevistó a 27 personas que describieron 28 incidentes distintos con armas explosivas en el lado saudí de la frontera después de cruzar la frontera de Yemen a territorio saudí, que a veces duraron horas o incluso días. Los entrevistados describieron haber sido atacados por guardias fronterizos saudíes, describieron sus uniformes y describieron que las armas explosivas eran “como una bomba”.

“Nos dispararon repetidamente. Vi gente asesinada de una manera que nunca imaginé. Vi 30 personas muertas en el acto. Me empujé debajo de una roca y dormí allí. Podía sentir a la gente durmiendo a mi alrededor. Me di cuenta de que lo que pensaba que eran personas durmiendo a mi alrededor eran en realidad cadáveres. Me desperté y estaba sola”, dijo a HRW Hamdiya, una niña de 14 años cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad.

Diez personas entrevistadas dijeron que 11 intentos de cruzar la frontera que involucraron a más de 1200 migrantes resultaron en al menos 655 muertes. Otros nueve intentos resultaron en muertes, según los migrantes entrevistados, quienes dijeron que estaban demasiado ocupados huyendo o traumatizados para estimar el número de víctimas, pero calcularon el número de víctimas basándose en los que regresaron a los campamentos. Un entrevistado le dijo a HRW que “de 150, solo 7 personas sobrevivieron ese día… había restos de personas por todos lados, esparcidos por todos lados”.

HRW dijo que entrevistó a sobrevivientes a quienes los guardias fronterizos saudíes les preguntaron qué miembro preferían que les dispararan, antes de dispararles a quemarropa.

“Nos dispararon a las piernas… los guardias vestían uniformes militares saudíes, de varios colores, con una mezcla de verde y marrón”, dijo a HRW un migrante de 23 años. “Muchas personas recibieron disparos en diferentes partes del cuerpo. La bala me atravesó la boca y salió por el cuello. Me dispararon brutalmente”.

La organización de derechos humanos también señaló que el grupo militante Houthi respaldado por Irán en Yemen ha desempeñado un “papel importante” en la perpetración de abusos contra los migrantes a lo largo de la ruta migratoria, incluida la facilitación del acceso a la frontera para los traficantes y los migrantes, “deteniendo y extorsionando a los migrantes”. Además de “tortura, detención arbitraria y trata”.

CNN se ha acercado al grupo militante Houthi.

Entre sus recomendaciones, HRW pidió a las Naciones Unidas que establezca una investigación independiente sobre el asesinato de migrantes y solicitantes de asilo.

El informe de HRW se produce casi un año después de que un grupo de expertos de la ONU expusiera las denuncias que habían recibido de que las fuerzas de seguridad sauditas habían matado a 430 migrantes e hirió a 650 en bombardeos y disparos transfronterizos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022. Los expertos dijeron que parecía ser “un patrón sistemático de asesinatos transfronterizos indiscriminados a gran escala”.