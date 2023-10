(EFE) – El diario británico The Guardian ha decidido no renovar el contrato del conocido caricaturista político inglés Steve Bell por una viñeta que representa al líder israelí, Benjamin Netanyahu, percibida por el periódico como antisemita.

La polémica ilustración muestra a Netanyahu llevando a cabo una intervención quirúrgica en su propio estómago, en el que se aprecia un corte en forma de la franja de Gaza.

Bell indicó en la plataforma X que en una llamada telefónica mantenida con la redacción del citado medio se le insinuó que la viñeta podría estar aludiendo a la “libra de carne” del conocido personaje judío Shylock, creado por el dramaturgo británico William Shakespeare en su obra El Mercader de Venecia.

Dijo que envió su dibujo a The Guardian y que “cuatro horas después” de haberlo remitido, recibió una “funesta llamada de teléfono de la redacción con el mensaje extrañamente críptico ‘libra de carne’“.

El ilustrador recuerda que respondió a esa llamada con un “perdón, no entiendo” y que la explicación que le dio alguien de la redacción del periódico fue: “Tipo judío; línea de carne; símil antisemita“.

El personaje del prestamista Shylock, del Mercader de Venecia, se considera uno de los más notorios estereotipos judíos de la literatura inglesa debido a su naturaleza tacaña.

Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message "pound of flesh"… pic.twitter.com/kSfmfzlmhy

— Steve Bell (@BellBelltoons) October 9, 2023