La reconocida activista sueca, Greta Thunberg, volvió al colegio este lunes luego de dedicarse por un año a la lucha por el medio ambiente.

Fue la propia adolescente quien dio a conocer la noticia a través de Twitter, donde indicó que se terminó su año sabático de estudios.

“¡Mi año sabático de la escuela ha terminado, y se siente muy bien volver finalmente a la escuela!”, aseguró Thunberg.

