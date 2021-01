Todos los ojos del mundo están puestos en la investidura por el cambio de mando de Estados Unidos, dando fin a la administración de Donald Trump.

Durante la ceremonia, la activista mediambiental sueca Greta Thunberg compartió un curioso mensaje al ex mandatario.

En su cuenta oficial de Twitter, escribió “parece un anciano muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. Qué lindo ver eso“, bajo el cual incluyo la foto del ex presidente subiendo a su helicóptero personal que se lo llevó de la Casa Blanca.

El mensaje de la activista de 18 años hace referencia a un antiguo tuit publicado por Trump, en el que se refería a ella como “una niña muy feliz” luego de que diera uno de sus icónicos discursos.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021