Las elecciones presidenciales en Estados Unidos tienen a todo el mundo en vilo luego que dos días después de la jornada de votación aún se estén contando votos en algunos estados.

En medio de esa tensión e incertidumbre, el presidente estadounidense Donald Trump llamó a “terminar con el conteo” de votos, lo que ha motivado manifestaciones de sus adherentes en diversos locales de votación.

Esta demora se debería principalmente a que los votos emitidos por correo comienzan a contarse el día de la votación, y no antes.

Y así como ayer, este jueves nuevamente el mandatario estadounidense se volcó a Twitter para llamar a “detener el conteo”.

Sin embargo, en este caso la joven activista ambiental Greta Thunberg decidió retuitear la publicación de Trump comentando “es tan ridículo” y llamando al mandatario a manejar mejor su rabia.

“Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira. ¡Anda a ver una buena película antigua con un amigo! ¡Relájate, Donald, relájate!“, escribió la joven sueca.

El tuit hacía referencia a otro que Trump había escrito en diciembre de 2019, en el que el mandatario escribía exactamente lo mismo, sólo que la mandaba a relajarse a ella.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020