(EFE) – La policía de los Países Bajos arrestó este sábado a la activista climática sueca Greta Thunberg mientras participaba en una protesta ecologista que trató de bloquear, sin éxito, una autopista en un tramo de acceso a La Haya, y en la que participaron un centenar de personas.

La Policía retiró a Thunberg por la fuerza tras negarse a abandonar la calzada voluntariamente, y entre dos agentes que la cogieron por los brazos la subieron a un autobús donde colocaron a otros concentrados, mientras que los que permanecían sentados en la vía coreaban a la activista sueca “No estás sola” en inglés, según se ve en los vídeos difundidos por la prensa neerlandesa.

Thunberg fue una de las primeras personas concentradas que la Policía retiró de la carretera, en una protesta convocada por la organización medioambiental Extinction Rebellion (Rebelión o Extinción), que en Países Bajos lleva meses convocando protestas contra las subvenciones a los combustibles fósiles y las políticas climáticas del Gobierno neerlandés, actualmente en funciones.

Extinction Rebellion explicó en X que la Policía custodió por separado a Thunberg, y aseguró que, una vez en el bus, el resto de los concentrados fueron apartados del lugar de la protesta e “inmediatamente liberados”.

La concentración de este sábado pretendía cortar el tramo de acceso a La Haya de la autopista A12, que conecta a la capital neerlandesa con la frontera alemana, pero la Policía evitó que los manifestantes, llegados a pie desde el centro de la ciudad, ni siquiera alcanzasen esa vía principal.

Las fuerzas de seguridad se desplegaron de forma preventiva, incluso con agentes a caballo, en las inmediaciones de un túnel soterrado desde el cual los activistas climáticos pretendían tomar la autopista, según explicaron los medios neerlandeses.

Tras el intento frustrado de bloquear la autopista, un grupo de unos cien activistas se sentó en una carretera cercana al túnel y fue allí cuando la Policía les rodeó con un cordón de seguridad y empezó a retirarles de la calzada y a practicar los arrestos, incluido el de Thunberg, para subirles a autobuses y trasladarlos fuera de la zona de la autopista.

La Policía comentó, a través de X, que el bloqueo de la carretera no está autorizado por el ayuntamiento de La Haya.

De nieuwe blokkade is door arrestaties beëindigd. #GretaThunberg werd er als bijna eerste eruit gehaald en apart vastgezet, terwijl bijna alle anderen in een stadsbus zijn gezet en meteen weer vrijgelaten. https://t.co/Y7UdsBDwPN pic.twitter.com/izizqNpxnh

— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) April 6, 2024