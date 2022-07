(CNN) — Antes de que todos aduláramos al increíblemente lindo Grogu/Baby Yoda en el primer episodio de The Mandalorian, otra criatura dulce y de grandes orejas ya se había abierto camino en nuestros corazones.

Gizmo the Mogwai, el títere tierno y peludo y con ojos muy abiertos, es sin duda la estrella de la comedia de terror de 1984 Gremlins y su secuela. Y más de 30 años después del debut de la película original, el director de Gremlins, Joe Dante, le dijo al San Francisco Chronicle que cree que Grogu, a quien el público conoció en 2019, se basó por completo en el adorable Gizmo.

“Baby Yoda… es completamente robado y simplemente copiado” del personaje más lindo de Gremlins, dijo Dante al Chronicle antes de la proyección de ambas películas de Gremlins. “Desvergonzadamente, diría yo”.

Los dos extraterrestres ciertamente comparten más de unas pocas similitudes: físicamente, ambos tienen orejas protuberantes que son desproporcionadamente grandes para sus diminutas estructuras corporales; se comunican con arrullos y gorgoteos y defienden ferozmente las figuras paternas en sus vidas. (No está claro si Grogu se vuelve loco si lo rocían con agua, aunque su predecesor Yoda vivía en el planeta pantanoso de Dagobah y solo se volvió levemente loco, por lo que es posible que no comparta esto con Gizmo).

Lee también: Absolutamente épico: Lanzan el primer tráiler completo de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”

Por su parte, los showrunners de The Mandalorian han nombrado inspiraciones diferentes de Gizmo para Grogu, a saber, “E.T.” y la película “Paper Moon”, en la que un dúo de estafadores interpreta a padre e hijo. Pero los admiradores han notado el parecido entre los dos desde que debutó Grogu.

Si bien Gizmo nunca alcanzó los niveles de adoración internacional que Grogu en unos pocos años, todavía tiene admiradores devotos. La estrella de Gremlins, Zach Galligan, le dijo a Entertainment Weekly el año pasado que creía que “[su] amigo es más lindo”, en gran parte debido que Gizmo es tierno y peludo y Grogu, calvo y liso.

Mientras Grogu se mantiene reservado y ocupado en la galaxia en crecimiento de la serie “Star Wars” de Disney+, Gizmo también hará un gran regreso a la pantalla este año: pronto aparecerá en forma animada en la serie de HBO Max “Gremlins: Secrets of the Mogwai”. Irónicamente, la nueva serie está protagonizada por la actriz de The Mandalorian, Ming-Na Wen, cuyo personaje es un aliado de cierto pequeño Jedi verde en entrenamiento.