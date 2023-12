Este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada del juicio de apelación de Nicolás Zepeda, condenado en abril de 2022 a 28 años de cárcel por el crimen de Narumi Kurosaki.

En esta ocasión, Taeko Kurosaki, la madre de Narumi, fue quien habló en el juicio contra el chileno y entregó nuevos antecedentes del caso, además de señalar: “arruinó el futuro de mi hija”.

Según consignó Info France, Taeko llegó al estrado sumamente afectada, pero sin perder su propósito de desmentir al chileno.

“Me pareció un chico guapo, agradable y amable. Solo una cosa me llamó la atención. Este chico no me saludó. Tuve que digerir mi sorpresa a mi manera. Me dije que era porque era japonés y no se atrevió a saludarme”, fue lo primero que mencionó al subirse al estrado.

En la misma línea, explicó cómo fue la relación entre el chileno y la japonesa, describiéndola como tortuosa, con Zepeda queriendo controlar la situación todo el tiempo.

“Zepeda le robó la vida. Su cuerpo fue abandonado en algún lugar, en un sitio frío y húmedo. Sé que está llorando sola, agazapada en la oscuridad”, relató.

La madre de Narumi explicó que después de tanto tiempo cree tener las respuestas a la actitud que tenía hacia su hija: “Nunca perdonaré a Zepeda. Este gran mentiroso nunca cambiará”, aseguró.

“Siete años después, Zepeda sigue mintiendo y no está preparado para afrontar lo que cometió. Sin remordimientos, sin cuestionamientos, sigue viviendo. Observé sonrisas en su rostro mientras escuchaba el conmovedor testimonio de mis dos hijas. Creo que no solo estaba celoso de sus amigos varones, sino también de la familia de Narumi”, añadió.

Finalmente, la madre de Narumi concluyó que “este chileno egoísta arruinó su futuro. Su cuerpo está en algún lugar de Francia. No olviden que había una mujer japonesa perdida en algún lugar del suelo francés y esta chica tenía esa cara alegre”