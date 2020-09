(CNN) – El número de adultos jóvenes en Estados Unidos que viven con sus padres está en un máximo histórico y la pandemia de coronavirus es probablemente la razón, según un nuevo análisis.

Un reporte del Centro de Investigaciones Pew registró que la mayoría de los adultos jóvenes (el 52%) vivía con uno o ambos de sus padres en julio pasado. El análisis que hizo el Pew de los datos mensuales de la Oficina del Censo destaca que esta cifra es más alta que cualquier medición anterior.

La proporción de adultos jóvenes que viven con sus padres aumenta a niveles que no se registraban desde la Gran Depresión. Las personas entre los 18 y 29 años que viven con uno o ambos padres en EE.UU.

“Antes de 2020, el valor registrado más alto fue en el censo de 1940, al final de la Gran Depresión, cuando el 48% de los adultos jóvenes vivía con sus padres”, indicó el informe, publicado este viernes.

El Pew define a los adultos jóvenes como las personas entre los 18 y 29 años. El número de adultos jóvenes que viven con sus padres aumentó a 26,6 millones en julio, un incremento de 2,6 millones desde febrero, dijo el centro de investigación.

Los adultos jóvenes se han visto especialmente afectados por la reciente recesión económica y tienen más probabilidades de mudarse que otros grupos de edad, según la investigación del Pew.

“El número y la proporción de adultos jóvenes que viven con sus padres creció en todos los ámbitos de los principales grupos raciales y étnicos, hombres y mujeres, y residentes metropolitanos y rurales, así como en las cuatro regiones principales del censo”, señaló el reporte.

“Una gran parte de la población que se mudó de nuevo a casa son jóvenes, la generación Z, de los 18 a 25 años de edad, e incluso algunos millennials también”, agregó Young.

“La Generación Z en particular, diría yo que el 75% de ese grupo tiende a ser inquilino. Con muchos jóvenes que no rentan, que no se mudan a las ciudades cuando normalmente lo harían, hay una gran cantidad de inventario en el mercado”.