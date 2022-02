(CNN) – Google ya no permitirá que los medios de comunicación estatales rusos publiquen anuncios, luego de una decisión similar tomada el pasado sábado por YouTube.

“En respuesta a la guerra en Ucrania, estamos pausando la monetización de Google de los medios financiados por el estado ruso en nuestras plataformas”, dijo Google en un comunicado a CNN. “Estamos monitoreando el desarrollo de los acontecimientos y tomaremos más medidas si es necesario“.

Lee también: Cerca de 6.000 personas han sido detenidas en Rusia por participar en protestas contra la guerra en Ucrania

El anuncio marca el último golpe a los medios vinculados a Rusia en medio de una ola de críticas dirigidas a las grandes plataformas durante la última semana por permitir que continúen la monetización a pesar de la invasión rusa de Ucrania.

En una declaración separada este fin de semana, YouTube dijo que detendrá temporalmente la capacidad de varios canales rusos, incluido RT patrocinado por el estado, para monetizar su contenido en la plataforma. También estará “limitando significativamente” las recomendaciones a esos canales, agregó.

A medida que se intensifica la crisis en Ucrania, las empresas de redes sociales se han esforzado por controlar la desinformación y la propaganda estatal rusa. Un portavoz de YouTube dijo que la compañía eliminó cientos de canales y miles de videos en los últimos días, incluidos canales para prácticas engañosas coordinadas.

La medida de Google sigue a la prohibición anunciada el viernes por Meta, sobre la capacidad de los medios estatales rusos para publicar anuncios y monetizarlos en la plataforma de Meta. El jefe de política de seguridad de Meta, Nathaniel Gleicher, dijo en Twitter que la compañía colocará etiquetas en publicaciones de los medios estatales rusos.

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend.

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022