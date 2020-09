(CNN) — Gran Bretaña ha atravesado una pandemia sumamente política.

Prácticamente todos los movimientos que ha hecho el gobierno de Boris Johnson en respuesta a la crisis de COVID-19 han dividido drásticamente a la cansada nación, comenzando con su negativa a despedir a un asistente en jefe itinerante en mayo, y abarcando desde sus luchas en pruebas, rastreo de contactos, tecnología, escuelas. y restricciones de encierro.

Pero a medida que el país entra en una nueva etapa en su respuesta al coronavirus y los casos aumentan a un ritmo alarmante, el vaivén político está entrando en una nueva arena: los salones, dormitorios y estudios de millones de trabajadores británicos.

Casi la mitad de los 30 millones de empleados del Reino Unido han trabajado desde casa durante la pandemia, según el organismo de estadísticas del país, con 9 millones adicionales colocados en el esquema de licencia del país.

Fueron enviados allí por el gobierno, que ordenó el cierre de los lugares de trabajo cuando el virus comenzó a propagarse.

Pero ahora, a pesar del aumento de casos y el creciente deseo público de acuerdos laborales flexibles, el gobierno quiere desesperadamente que los empleados regresen a las oficinas.

Los ministros y líderes empresariales citan el impacto económico en los centros de las ciudades como la fuerza impulsora detrás de su impulso, pero su retórica irrita a muchos empleados, que sienten que sugiere que no están trabajando lo suficientemente duro desde casa.

“La economía necesita que la gente vuelva a trabajar”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, a la BBC esta semana.

“La gente está volviendo a la oficina en grandes cantidades en todo nuestro país, y también con razón”, agregó Johnson a su gabinete el 1 de septiembre, sin proporcionar evidencia para la afirmación.

El tono es aún más agudo en gran parte de los medios británicos. “La ciudad fantasma de Gran Bretaña TIENE que volver al trabajo y Boris Johnson debe liderar el camino“, decía el titular de una columna de un periódico de Carolyn Fairbairn, directora de la Confederación de la Industria Británica.

“Han vuelto al trabajo … ¿dónde está el resto del Reino Unido?” fue el titular de primera plana del mismo periódico el día en que las escuelas reabrieron a principios de septiembre. El Telegraph publicó una cita discordante atribuida a un ministro anónimo días antes, diciendo a la gente: “‘Vuelve a trabajar o arriesgas perder tu trabajo'”.

Shelly Asquith, responsable de políticas de salud, seguridad y bienestar del TUC, el congreso de sindicatos del Reino Unido, describe la discusión nacional sobre el regreso al trabajo como un juego de culpas.

“Ha habido un esfuerzo concertado por parte de algunas secciones de los medios de comunicación para hacer ver que muchas personas que trabajan desde casa no están realmente trabajando“, dijo a CNN Business. “Y hay una falta de comprensión de lo duro que ha estado trabajando la gente en el encierro”.

“Parte de la retórica que se ha empleado en los últimos tiempos … es atroz”, agregó Phil Taylor, quien está realizando una investigación sobre las experiencias de trabajo a domicilio para el Instituto de Derechos Laborales, diciendo que “desvía la atención de la negligencia grave de la gobierno durante muchos meses “.

“Hay vidas en juego aquí”, dijo Taylor a CNN Business. “Si la gente no desea volver a la oficina, no se les debe culpar de todo“.

A pesar de semanas de esfuerzo por parte de los ministros del gobierno, las complejidades del regreso de Gran Bretaña a la oficina podrían resumirse mejor en la respuesta a un comercial de un detergente de limpieza la semana pasada.

Un anuncio muy difundido del agente de limpieza Dettol en la red de metro de Londres se volvió viral por su lista caprichosa de todas las “pequeñas cosas que nos encantan” de la oficina, como “llevar un bolso de mano”, “tomar un ascensor” y “responder accidentalmente”.

You had me at “proper bants” Dettol. And by had I mean lost. pic.twitter.com/9cFFU1Bbew

— David Baddiel (@Baddiel) September 3, 2020