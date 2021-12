(EFE) – El Gobierno británico anunció este sábado que reintroducirá la obligación de someterse a un test de coronavirus antes de viajar hacia Inglaterra para todas las personas, incluidas aquellas con la pauta de vacunación completa.

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, señaló en Twitter que la medida se toma para tratar de “ralentizar la incursión de la variante ómicron” del COVID-19.

And – from 4am Tuesday, anyone travelling to the UK from countries not on the Red List will be required to take a pre-departure test, regardless of their vaccination status. 2/3

— Sajid Javid (@sajidjavid) December 4, 2021