Gira por Latinoamérica: Doctor que operó al papa León XIV dice que “no hay razones clínicas” para cancelar la visita

El Vaticano informó que no hay razones médicas para que el papa León XIV no realice su gira a Latinoamérica.
El pontífice fue operado hace tan solo cuatro días por un nódulo en uno de sus pulmones, tras lo cual le detectaron un adenocarcinoma pulmonar, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón.
“En cuanto a un viaje largo que implique transporte aéreo dentro de unas tres semanas, diría que no hay razones clínicas por las que esta visita no deba realizarse”, dijo el profesor Stefano Margaritora, el cirujano que operó el pulmón del Papa León XIV a Vatican News.
Desde el punto de vista médico, León XIV sí podrá llevar a cabo la visita que tiene programada a Latinoamérica, que contempla paradas en Uruguay, Perú y Argentina entre el 6 y el 17 de noviembre.
Margaritora es profesor de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la Unidad de Cirugía Torácica de la Fundación Hospitalaria Universitaria Agostino Gemelli.
El profesional expresó a Vatican News que experimentó “una profunda sensación que no puedo describir”.
Señaló que el papa necesita cerca de 10 días más para recuperarse por completo y lo describió como “un paciente ideal”.
“Siempre se mostraba sereno, siempre sonriente y rara vez se quejaba, a pesar del dolor que inevitablemente siente una persona, incluso con todas las medidas que tomemos. Siguió al pie de la letra todas nuestras indicaciones sobre dieta y fisioterapia. Se recuperó y siempre hizo un poco más de lo que le pedíamos”, profundizó.
De acuerdo al doctor, al momento de recibir el alta, el papa estaba “en un estado clínico completamente satisfactorio. Los resultados de sus análisis de sangre eran totalmente normales y su función cardíaca era óptima”.
“La reexpansión pulmonar tras la cirugía se está desarrollando según lo previsto. Por lo tanto, en general, su estado es bueno”, explicó.
Professor Stefano Margaritora, who operated on Pope Leo XIV on October 13, speaks to Vatican News about the Holy Father’s health.
He said the Pope “truly put his heart” into his treatment, and could be “fully recovered” in about ten days.
There are “no clinical reasons” why his planned trip to South America in November should not take place, Prof. Margaritora told Andrea Tornielli, Editorial Director of the Dicastery for Communication.
— Vatican News (@VaticanNews) October 17, 2026
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