El gasto neto de la Casa Real fue de US$ 136 millones, en comparación con la Subvención Soberana total de US$ 109,1 millones y el ingreso adicional de US$ 12,4 millones. “La realeza ha ocultado durante mucho tiempo su verdadero costo (...). Las preguntas que deben hacerse son si este gasto es ético, un buen uso del dinero público y en qué más podría gastarse”, dijo Graham Smith, director ejecutivo del grupo de campaña Republic.