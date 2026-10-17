Gases lacrimógenos y fuegos artificiales: Protestas estudiantiles escalan en París y otras ciudades de Francia

(CNN) – La jornada comenzó tensa. Desde temprano, los manifestantes salieron a las calles de Rennes, Lyon, Marsella y París, en una nueva ola de las protestas estudiantiles que sacuden Francia desde hace casi 1 mes y que, según las previsiones, reunirán hoy a decenas de miles de personas en todo el país.

En París, cientos de personas se congregaron en la Plaza de la República, punto de partida de la marcha principal. La situación escaló en pocos minutos: la policía lanzó gases lacrimógenos y cargó contra la multitud, mientras un pequeño grupo de manifestantes disparó fuegos artificiales hacia las líneas policiales.

En Lyon, los agentes también usaron granadas de gas lacrimógeno para dispersar a unas 300 personas que se movilizaban frente a la Universidad Jean Moulin, según informó BFMTV, filial francesa de CNN.

Un movimiento que crece más allá de las aulas

Aunque los estudiantes encendieron la chispa, la convocatoria de hoy reúne a personas de distintos sectores y de todo el espectro político. La France Insoumise, el partido de izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, respalda al movimiento estudiantil y se espera que acompañe a los manifestantes en las calles.

Algunos agricultores evalúan sumarse con protestas en tractores. Los taxistas, en tanto, ya realizan bloqueos y cortes de ruta en los alrededores de los aeropuertos de París y aseguran que continuarán hasta el sábado. Los “chalecos amarillos” también marcan presencia en las movilizaciones.

Macron pide calma y el Gobierno se prepara

La marcha en la capital tenía su inicio previsto para las 14:30 horas locales. Para las 18:00 horas, el Ministerio del Interior realizará una reunión de su célula de crisis, con la presencia de los jefes de gabinete del primer ministro, del ministro del Interior y del ministro de Justicia, según fuentes citadas por BFMTV.

La noche anterior, el presidente Emmanuel Macron pidió “calma”. “Existe un derecho constitucional a protestar, pero lo que acompaña a ese derecho es el respeto“, sostuvo.

La Prefectura de Policía de París defendió el actuar de sus agentes y apuntó contra los manifestantes “hostiles”. “No retrocedemos frente a los alborotadores y a quienes vienen a atacar a las fuerzas del orden”, publicó en redes sociales.