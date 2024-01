(CNN) – Esta semana está previsto que se lleve a cabo en Alabama la primera ejecución conocida con gas nitrógeno. El condenado es Kenneth Smith, que recibió la pena de muerte por su papel en el asesinato por encargo de Elizabeth Sennett en 1988.

Poco se sabe acerca de cómo se llevará a cabo el método, la hipoxia de nitrógeno, durante un período de ejecución de 30 horas de jueves a viernes, ya que el protocolo publicado por el estado tiene redacciones que, según los expertos, protegen detalles clave del escrutinio público. El estado, en registros judiciales, indicó que las redacciones se hicieron para mantener la seguridad.

“Este es un protocolo que ha sido creado de la nada”, dijo Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro que critica cómo se administra la pena capital en Estados Unidos, pero no adopta una postura en eso.

“No hay precedentes para esto”, dijo a CNN. “No hay pruebas de este procedimiento. Nadie sabe cómo va a ocurrir”.

En medio de la incertidumbre, Smith y sus abogados, junto con expertos desde Estados Unidos hasta las Naciones Unidas, han cuestionado si las posibles complicaciones del procedimiento con gas nitrógeno podrían provocar dolor excesivo o incluso tortura para el recluso que anteriormente pidió ser ejecutado de este modo.

“No es que el gas nitrógeno no te mate”, dijo a CNN el Dr. Joel Zivot, profesor asociado de Anestesiología y Cirugía en la Universidad Emory. “¿Pero te matará de una manera que cumpla con el requisito constitucional de que no sea cruel ni tortura?”.

Alabama es uno de los tres estados, junto con Oklahoma y Mississippi, que han aprobado el uso de gas nitrógeno para ejecutar sentencias de muerte. Pero nadie lo ha utilizado y solo Alabama ha esbozado un protocolo.

Si bien hace décadas algunos estados de EE. UU. utilizaban gas letal para ejecutar a prisioneros, el uso de nitrógeno sería nuevo: en teoría, implica reemplazar el aire que respira un recluso con 100% nitrógeno, privando al cuerpo del oxígeno que necesita para sobrevivir. Tal desplazamiento conduciría a una muerte indolora, según los defensores del método, que citan el papel del nitrógeno en accidentes industriales mortales o suicidios.

Pero esos entornos son diferentes a una ejecución, dijo Zivot, quien agregó que teme que el intento de Alabama pueda salir mal y causar innumerables complicaciones potenciales, como que Smith sufra convulsiones o vomite dentro de la máscara que le suministra el nitrógeno, lo que le provocará asfixia.

Muerte por gas nitrógeno

Los orígenes de la hipoxia de nitrógeno como método de ejecución se remontan en la mayoría de las fuentes a un artículo de 1995 en National Review, aunque ha ganado cada vez más fuerza en los últimos años a medida que los estados luchan por implementar la inyección letal, según Deborah Denno, profesora de la Facultad de Derecho de Fordham que ha estudiado la pena de muerte durante décadas.

Desde su creación hace 40 años, la inyección letal se ha convertido, con diferencia, en el método de ejecución más destacado para el gobierno de Estados Unidos y los 27 estados que todavía aplican la pena de muerte. Pero a partir de 2009, los estados comenzaron a perder el acceso a los medicamentos utilizados durante mucho tiempo para llevarla a cabo, lo que llevó al uso de drogas alternativas que han llevado a un “aumento de los problemas con la inyección letal”, dijo Denno a CNN.

Eso ha creado un momento propicio para el surgimiento de otro método, indicó, describiendo las circunstancias como un patrón que se ha repetido durante más de siglo y medio, como cuando la electrocución –concebida como más humana que el ahorcamiento– fue dejada de lado después de espantosos fracasos.

“Fue cuando los estados se vieron arrinconados y estaban desesperados, es en ese momento que se les ocurrió un nuevo método de ejecución”, dijo Denno.

Oklahoma fue el primero en adoptar el gas nitrógeno como método de ejecución en 2015 como respaldo en caso de que alguna vez se determinara que la inyección letal era inconstitucional o “no disponible de otro modo”.

La aprobación de la legislación, según Denno, se basó en parte en un artículo inédito de tres académicos de la East Central University, quienes concluyeron que la hipoxia por nitrógeno podría “asegurar una muerte rápida e indolora“.

El entonces director del Departamento Correccional de Oklahoma, Joe Allbaugh, se hizo eco de eso en 2018, cuando los funcionarios dijeron que tenían la intención de seguir adelante con las ejecuciones con gas nitrógeno. “Después de un par de respiraciones”, dijo Allbaugh en ese momento, “el individuo pierde el conocimiento, no siente nada“.

Alabama adoptó la hipoxia de nitrógeno ese mismo año, y el legislador estatal que patrocinó la legislación le dijo a AL.com que creía que sería más humano que la inyección letal.

Expertos de la ONU piden a Alabama que detenga las ejecuciones

Sin embargo, muchos otros, incluido Zivot, se muestran escépticos sobre la hipoxia del nitrógeno, y el anestesiólogo señala varias complicaciones potenciales, incluido el riesgo de que el nitrógeno provoque que Smith sufra convulsiones, lo que podría hacerle vomitar dentro de la máscara y luego asfixiarse.

Zivot también planteó la posibilidad de un sello ineficaz en la máscara, lo que permitiría que se escapara nitrógeno, prolongando la ejecución o dejando a Smith gravemente herido. Una filtración también podría presentar un riesgo para otros, como testigos, funcionarios penitenciarios o el asesor espiritual de Smith, dijo Zivot.

De hecho, el asesor tuvo que firmar una exención reconociendo que podría estar expuesto al gas, informó NPR.

“Alabama, una vez más, no tiene idea de si esto sucederá, si no sucederá, ni qué harán al respecto”, dijo. “Pero estas son todas clases de preocupaciones, ya sabes, con este método particular de ejecución“.

Esas preocupaciones son compartidas por partes mucho más allá de Alabama: a principios de este mes, expertos de las Naciones Unidas “expresaron alarma” por la inminente ejecución de Smith, diciendo en un comunicado de prensa: “Nos preocupa que la hipoxia de nitrógeno resulte en una muerte dolorosa y humillante”.

Casi dos semanas después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Alabama que detuviera la ejecución, diciendo que “podría equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, según el derecho internacional de derechos humanos”.

Si bien los condenados a muerte a menudo son declarados culpables de crímenes particularmente atroces y considerados “los peores de los peores”, la Constitución aún los protege, dijo Maher, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

“Las personas que hemos colocado en prisiones y cárceles siguen siendo seres humanos que merecen el mismo tipo de dignidad que exigiríamos para nosotros y para todos los que amamos”, dijo. “Tienen derecho a la protección de la Constitución, al igual que cualquier otra persona en este país. Y ciertamente no deberían ser torturados ni ejecutados de forma inhumana”.

La forma en que se utiliza la pena de muerte “dice mucho sobre nosotros como sociedad”, añadió, y señaló que el secreto al respecto “aumenta el riesgo de problemas”, lo que lleva a más ejecuciones fallidas.

“El hecho de que esta función increíblemente importante, que es probablemente el mayor uso del poder del gobierno, cuyos detalles se mantienen ocultos al público”, dijo, “plantea muchas preguntas sobre si esto es lo correcto”.