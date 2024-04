(EFE) – El portero internacional Hossein Hosseini fue sancionado este martes por la Federación Iraní de Fútbol con un partido, y el pago de una multa de 4.300 euros, tras abrazar a una aficionada al final de un encuentro de fútbol.

La sanción al jugador de un partido sin jugar viene por los comentarios que realizó a los medios de comunicación tras ser castigado el 17 de abril al pago de la multa por abrazar a la aficionada.

La polémica

Los hechos comenzaron el 12 de abril cuando, al final del encuentro entre el Aluminium de Arak y el Esteghlal (0-1), una aficionada saltó al terreno de juego y llegó hasta Hosseini, a quien abrazó brevemente.

Tras el abrazo comenzó una discusión entre el 11 veces internacional con la selección iraní y la seguridad del encuentro, según se puede observar en vídeos del partido.

Mientras Hosseini salía del terreno de juego acompañado por la seguridad, los aficionados gritaron “descarado” -un apelativo habitual en el fútbol iraní- aparentemente a los encargados de mantener el orden.

El comité disciplinario de la Federación de Fútbol iraní anunció el 17 de abril una multa de 3 mil millones de riales (4.300 euros) por el abrazo, hecho que el jugador recibió con aparente calma, según medios iraníes.

“Pagaré estos 300 millones de tomanes (fracción del rial) sin problema por esa aficionada”, dijo a periodistas Hosseini el 19 de abril tras un encuentro con el Shams Azar en Teherán, según recogió el medio deportivo 360.

Hosseini además dio las gracias al comité disciplinario por su rapidez en emitir una decisión. “Estoy feliz de que el comité disciplinario haya sido amable y me haya sancionado en cuatro días”, dijo el futbolista de 31 años.

La Federación Iraní de Fútbol citó hoy esa entrevista como parte del motivo de la sanción de un partido y consideró que el jugador transgredió el artículo 71 de su código disciplinario. Ese artículo establece un partido de sanción a los jugadores que en entrevistas, artículos u otros medios “insulten a los oficiales de la competición”.

La decisión ha provocado fuertes críticas entre futbolistas, aficionados e internautas. “¿Por qué nadie dijo nada y no hubo una multa cuando ese señor (Mahmud Ahmadineyad) abrazó a la madre del presidente venezolano (difunto Hugo Chávez)?”, se preguntó hoy en X Mansour Rashidi, exportero de la selección nacional de fútbol de Irán y del club Taj (ahora Esteghlal).

En la República Islámica no está permitido el contacto público entre hombres y mujeres que no pertenezcan al mismo círculo familiar. Durante 40 años, la República Islámica de Irán no permitió la asistencia de mujeres a los estadios, un tabú que se rompió en 2019 en un Irán-Camboya al que acudieron 3.500 mujeres, ante las presiones de la FIFA.

Desde entonces se permite la entrada de números limitados de mujeres a los estadios.