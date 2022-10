Cuando Fred Brennan creó el foro de mensajes anónimos 8Chan en 2013, esperaba que su sitio se convirtiera en una utopía de la libertad de expresión. Sin embargo, casi una década después, el desarrollador se arrepiente de su creación.

Hoy, la plataforma está siendo utilizada en su contra por su actual propietario, Jim Watkins, quien ha publicado anuncios prometiendo a los usuarios una recompensa de US$ 17 mil a cualquiera que secuestre a Brennan y lo envíe de regreso a Filipinas, donde vivió desde 2014 a 2020.

Jim Watkins es un veterano del Ejército de Estados Unidos que ha ayudado al movimiento de conspiración QAnon a prosperar. Por ello, cuando Brennan atacó públicamente a 8Chan por facilitar el ascenso de QAnon, fue inmediatamente visto como un enemigo.

Desde junio, las amenazas contra el desarrollador han aumentado. En entrevista con Vice News, sostuvo que la policía no ha hecho nada al respecto: “Ellos no me ignoran, siempre responden, pero el problema es que simplemente no hacen nada, lo cual es igual de malo”.

Debido a los costos del servidor a raíz de su popularidad, Brennan decidió vender 8Chan a Watkins y, a finales del 2014, se mudó a Manila, en Filipinas, con el fin de trabajar para él en el sitio. Fue su empleado durante los siguientes dos años, pero decidió irse en abril de 2016.

En los últimos años, el sitio se ha ganado la fama de ser el hogar de autores de tiroteos masivos, supremacistas blancos de extrema derecha y, más recientemente, QAnon. Ante esto, Brennan decidió alzar la voz y abogó por la eliminación del sitio, ganándose la animosidad de Watkins.

I can say more on this even though I have in the past. (Search from:@fr_brennan FBI and similar keywords for old threads.)

After 1/6, in late January 2021, I talked to three @FBI agents and told all I knew about the Watkinses and any possible breaches in law. https://t.co/bVD8cw7yp3

— Fredrick Brennan @copypaste@howlr.me 🦝🔣📗 (@fr_brennan) October 3, 2022