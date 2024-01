(CNN) – El ejército israelí ha profanado al menos 16 cementerios en su ofensiva terrestre en Gaza, según descubrió una investigación de CNN, dejando lápidas en ruinas, tierra removida y, en algunos casos, cadáveres desenterrados.

En Khan Younis, en el sur de Gaza, donde los combates se intensificaron a principios de esta semana, las fuerzas israelíes destruyeron un cementerio y sacaron cadáveres en lo que, según dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel a CNN, formaba parte de una búsqueda de los restos de rehenes secuestrados por Hamás durante los ataques terroristas del 7 de octubre.

CNN examinó imágenes por satélite e imágenes de redes sociales que muestran la destrucción de cementerios y fue testigo directo de ello mientras viajaba con las FDI en un convoy. En conjunto, las pruebas revelan una práctica sistemática en la que las fuerzas terrestres israelíes han avanzado por todo Gaza.

La destrucción intencionada de lugares religiosos, como los cementerios, viola el derecho internacional, excepto en circunstancias muy limitadas relacionadas con el hecho de que el lugar se convierta en un objetivo militar, y expertos jurídicos señalaron a CNN que los actos de Israel podrían constituir crímenes de guerra.

Un portavoz de las FDI no pudo explicar la destrucción de los 16 cementerios de los que CNN proporcionó coordenadas, pero dijo que el ejército a veces no tiene “otra opción” que atacar cementerios que, según afirma, Hamás utiliza con fines militares.

Las FDI afirmaron que el rescate de los rehenes y la búsqueda y devolución de sus cuerpos es una de sus misiones clave en Gaza, razón por la cual se retiraron cadáveres de algunas tumbas.

“El proceso de identificación de rehenes, realizado en un lugar seguro y alternativo, garantiza unas condiciones profesionales óptimas y el respeto por los fallecidos”, declaró un portavoz de las FDI a CNN, añadiendo que los cadáveres que se determina que no son de rehenes son “devueltos con dignidad y respeto”.

Pero en otros casos, el ejército israelí parece haber utilizado los cementerios como puestos militares avanzados. El análisis de CNN de imágenes de satélite y videos mostró que excavadoras israelíes convirtieron varios cementerios en lugares para posicionarse, nivelando grandes franjas y erigiendo bermas para fortificar sus posiciones.

En el barrio de Shajaiya, en la Ciudad de Gaza, se podían ver vehículos militares israelíes donde antes estaba el cementerio, con bermas rodeándolos por todos lados. La parte central del cementerio de Shajaiya había sido despejada antes de la guerra, según informaron medios de comunicación locales. Pero las imágenes por satélite mostraron que otras partes habían sido arrasadas más recientemente, y que la presencia de las FDI era visible desde el 10 de diciembre.

El 18 de diciembre, las FDI publicaron una foto sin fecha de lo que decían que era un lanzacohetes de Hamás en los terrenos del cementerio de Shajaiya. CNN no pudo verificar de forma independiente cuándo o dónde se tomó la foto.

Una escena de destrucción similar era visible en el cementerio de Bani Suheila, en el este de Khan Younis, donde las imágenes por satélite revelaron el arrasamiento deliberado y progresivo del cementerio y la creación de fortificaciones defensivas en el transcurso de al menos dos semanas a finales de diciembre y principios de enero.

En el cementerio de Al Falouja, en el barrio de Jabalya, al norte de la Ciudad de Gaza, en el cementerio de Al-Tuffah, al este de la Ciudad de Gaza, y en un cementerio del barrio Sheikh Ijlin de la Ciudad de Gaza las lápidas destruidas y las marcas de fuertes pisadas indicaban que vehículos blindados o tanques habían pasado por encima de las tumbas.

La semana pasada, el vehículo blindado que transportaba a un equipo de CNN atravesó directamente el cementerio de New Bureij, en Al-Bureij, un campo de refugiados palestinos del centro de Gaza, en su camino de salida del enclave. Las tumbas eran visibles a ambos lados de la carretera de tierra recién excavada, como se podía ver en una pantalla del interior del vehículo que mostraba una imagen en directo de su cámara frontal. CNN confirmó la ubicación del cementerio geolocalizando las imágenes de Gaza de ese día y cotejándolas con las obtenidas por satélite.

Otros cementerios analizados por CNN en imágenes de satélite apenas mostraban signos de destrucción o fortificaciones militares, entre ellos dos cementerios donde están enterrados soldados caídos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluidos cristianos y algunos judíos.

El portavoz de las FDI no explicó por qué se habían arrasado grandes extensiones de cementerios para convertirlos en puestos militares avanzados ni por qué había vehículos militares aparcados donde antes había tumbas. “Tenemos una seria obligación de respetar a los muertos y no existe ninguna política de crear puestos militares en los cementerios”, declaró el portavoz a CNN.

Las fuerzas israelíes dañaron gravemente el cementerio de Khan Younis entre el lunes por la noche y el miércoles por la mañana, mientras avanzaban por la zona que rodea el complejo del hospital Al Nasser y un hospital de campaña jordano, según imágenes de satélite y videos revisados y geolocalizados por CNN.

Las FDI dijeron a CNN que cuando se recibe “información crítica de inteligencia u operativa”, llevan a cabo “operaciones precisas de rescate de rehenes en los lugares específicos donde la información indica que pueden encontrarse los cuerpos de los rehenes”.

Israel ha dicho que 253 personas fueron tomadas como rehenes durante los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre y cree que 132 rehenes siguen en Gaza, 105 de ellos vivos y 27 muertos.

“No pude encontrar su tumba”

Dina, la hija de Munther al Hayek, murió en la guerra de Gaza de 2014. A principios de enero visitó la tumba de Dina en el cementerio de Sheikh Radwan, en la Ciudad de Gaza, pero ella no estaba allí. Intentó encontrar la tumba de su abuela. Tampoco estaba allí.

“Las fuerzas de ocupación las destruyeron y arrasaron“, sostuvo Hayek, portavoz del grupo opositor palestino Fatah en Gaza, a CNN. “Las escenas son horribles. Queremos que el mundo intervenga para proteger a los civiles palestinos”.

Mosab Abu Toha, poeta de Gaza cuya obra se ha publicado en el New York Times y el New Yorker, también se enteró de que el cementerio donde están enterrados su hermano menor y su abuelo había sufrido graves daños a manos del ejército israelí.

Ahora a salvo en El Cairo, Abu Toha contó a CNN cómo el 26 de diciembre su hermano le llamó desde el cementerio de Beit Lahia, en el norte de Gaza, buscando a sus seres queridos y sin poder encontrarlos.

En una grabación de su videollamada, vista por CNN, los escombros cubren el terreno donde una vez estuvo el cementerio. Las huellas de los vehículos militares pesados atraviesan el cementerio en las imágenes por satélite.

El número de muertos en Gaza aumenta día a día. Más de 24 mil palestinos han muerto en ataques israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás. Los entierros suelen ser rápidos, de acuerdo con la práctica islámica, y, desde que comenzó la guerra, los muertos han sido enterrados a menudo en fosas comunes.

A finales de diciembre, Israel devolvió los cadáveres de 80 palestinos muertos en la guerra, afirmando que había confirmado que no eran rehenes israelíes tomados por Hamas. Los medios de comunicación palestinos afirmaron entonces que los cadáveres devueltos no podían ser identificados. CNN no puede verificar de forma independiente esas afirmaciones.

Respeto a los muertos

Expertos en derecho internacional afirman que la profanación de cementerios contraviene el Estatuto de Roma, tratado de 1998 por el que se creó y rige la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Israel, que en un principio apoyó la creación del tribunal, no ratificó el Estatuto de Roma.

Los cementerios están protegidos como “bienes de carácter civil” por el derecho internacional y gozan de protección especial, con excepciones limitadas.

Los cementerios solo pueden ser atacados o destruidos si la otra parte beligerante los utiliza con fines militares, o si hacerlo se considera una necesidad militar, y la ventaja militar obtenida compensa el daño a los bienes civiles.

“La naturaleza civil del cementerio permanece intacta hasta cierto punto. Por tanto, quien quiera atacar un cementerio debe tener en cuenta el tipo de uso civil de las tumbas y la importancia civil del cementerio, y debe minimizar los daños a la función civil del cementerio“, declaró a CNN Janina Dill, codirectora del Instituto de Ética, Derecho y Conflictos Armados de la Universidad de Oxford.

Sudáfrica planteó la destrucción de cementerios en Gaza por parte de las FDI como parte de su caso ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que Israel está cometiendo genocidio. Israel niega la acusación, pero Dill afirmó que, aunque la destrucción de cementerios por sí sola no equivale a genocidio, puede sumarse a las pruebas de la intención de Israel.

“La noción de que ni siquiera los muertos quedan en paz tiene un enorme significado simbólico“, afirmó Dill. “El derecho internacional humanitario protege la dignidad de las personas que están fuera del combate, y esa protección no termina cuando mueren”.

Pero, al menos en dos casos, está claro que se han tomado medidas para respetar a los muertos en cementerios donde no se entierra a palestinos.

A solo 800 metros del cementerio destruido de Al-Tuffah, al este de la Ciudad de Gaza, se conserva prácticamente intacto un cementerio que alberga los cuerpos de soldados, en su mayoría británicos y australianos, que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entre el 8 y el 15 de octubre, en las imágenes por satélite aparece un cráter en el cementerio, pero por lo demás no ha sido afectado por la guerra.

Un segundo cementerio administrado por la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth en el centro de Gaza ofrece un ejemplo aún más crudo. Alrededor del cementerio hay vehículos destrozados y carreteras destruidas. Pero el cementerio en sí, que contiene las tumbas de soldados de la Primera Guerra Mundial, en su mayoría cristianos y algunos judíos, está intacto.

Los soldados israelíes incluso posaron con una bandera israelí junto a la tumba de un soldado judío enterrado allí y otra imagen publicada en redes sociales muestra un tanque al borde del cementerio, respetando la santidad de ese terreno sagrado.

El respeto a unos muertos, pero no a otros, contraviene el derecho internacional, declaró a CNN Muna Haddad, abogada de derechos humanos e investigadora sobre el trato a los muertos.

“Lo que está ocurriendo es una clara violación de estas normas básicas y se considera un crimen de guerra por ‘cometer ultrajes contra la dignidad personal‘ según el Estatuto de Roma”, afirmó.