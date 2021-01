(CNN Español) — Una explosión en un edificio en la calle Toledo de Madrid, España, deja varios heridos este miércoles.

El Gabinete de Información de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid informó que nueve dotaciones de Bomberos y 11 unidades de SAMUR-Protección Civil se desplazaron a la calle Toledo tras la explosión en un edificio. Agregaron que los equipos están atendiendo a “varias personas heridas”.

Por su parte, Protección Civil de Madrid informó de un incidente en curso en la zona de Puerto de Toledo. “Por favor evitar la zona y dejar las vías libres a los recursos de emergencia. Se informará si es necesario recomendaciones específicas”, escribieron en su cuenta de Twitter.

Señalaron que el foco “parece estar” en la calle Toledo y que los servicios de emergencia están activados. “Rogamos facilitar los accesos a los vehículos de emergencia”, agregaron.

Lee también: No se sabía de él desde octubre: El empresario Jack Ma reapareció tras tensiones con el gobierno de China

Aún no hay información sobre las causas ni alcance de la detonación.

Al menos cuatro pisos del edificio fueron afectados, informaron las autoridades.

BREAKING: EXPLOSION HEARD IN MADRID, CAUSES HEAVY DAMAGE, INJURIES AND SOURCE OF THE EXPLOSION UNKNOWN SO FAR. pic.twitter.com/HHHOz9v5OT

— Wars on the Brink (@WOTB07) January 20, 2021