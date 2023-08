Francia decidió prohibir el uso de la abaya -túnica islámica amplia que cubre el cuerpo de las mujeres- en las escuelas del país. El Gobierno señaló que es una vestimenta de identificación religiosa, lo que va en contra del principio de laicismo que impera en los establecimientos educaciones públicos.

El ministro de Educación, Gabriel Attal, sostuvo el domingo que “el laicismo no es una limitación, es una libertad. Es la libertad de forjarse una opinión. Para mí el laicismo en la escuela es algo muy claro: cuando se entra en una clase no se tiene que poder distinguir la religión de los alumnos al mirarlos. Por tanto, he decidido que no se podrá seguir llevando la abaya.

Conoce más en el video adjunto.