(CNN en Español) – Ivana Trump, ex esposa del ex presidente Donald Trump, murió de “lesiones por impacto contundente” en el torso, dijo el viernes el médico forense de la ciudad de Nueva York.

Trump, una empresaria desde hace mucho tiempo, murió en su casa en la ciudad de Nueva York el jueves a los 73 años. Era la madre de Donald Jr., Ivanka y Eric Trump.

El Departamento de Policía de Nueva York había dicho el jueves que “no parecía haber ningún delito” relacionado con su muerte. Según un comunicado, la policía recibió una llamada al 911 sobre un “individuo asistido” alrededor de las 12:40 p.m. y encontró a una “mujer de 73 años inconsciente y que no respondía”.

El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que respondió a un reporte de una mujer que sufrió un paro cardíaco en la residencia, y luego relacionaron la hora y lugar con la ubicación de la Policía de Nueva York, asociándola con Trump. El departamento de bomberos indicó que la víctima estaba muerta al llegar.

EMS, dijo la policía, declaró a Trump muerta en la escena.

Criada en la Checoslovaquia comunista, Ivana Trump se asoció con Donald Trump en algunos de sus proyectos inmobiliarios más destacados. Los dos se divorciaron en 1992 a raíz de su romance sensacionalista con Marla Maples, quien más tarde se convirtió en la segunda esposa de Donald Trump y madre de su hija, Tiffany.

Después del divorcio, Ivana Trump se casó y se divorció dos veces más mientras mantenía un estilo de vida de trotamundos y de alta sociedad.

Sus hijos rindieron homenaje a su perspicacia comercial, humor y pasión.

Ivanka Trump tuiteó que estaba “desconsolada por el fallecimiento de -su- madre”, y agregó: “Vivió la vida al máximo, sin perder nunca la oportunidad de reír y bailar. La extrañaré para siempre y mantendré viva su memoria en nuestros corazones siempre”.

Heartbroken by the passing of my mother. Mom was brilliant, charming, passionate and wickedly funny. She lived life to the fullest — never forgoing an opportunity to laugh and dance.

I will miss her forever and will keep her memory alive in our hearts always. ❤️ pic.twitter.com/EyhrLNLUJw

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2022