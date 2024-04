(CNN en Español) – El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes la detención del exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Tareck El Aissami, por su supuesta participación en una trama de corrupción cuya investigación empezó el Ministerio Público desde hace un año.

El paradero de El Aissami, quien desde 2008 ocupó altos cargos en los gobiernos chavistas, era desconocido desde que dejó su doble cargo hace un año, durante las indagatorias del caso Pdvsa-Cripto, que investiga la pérdida de US$ 16.000 millones en ingresos por la venta de petróleo, de acuerdo con cálculos de la ONG Transparencia Venezuela y la consultora Ecoanalítica.

Decenas de exfuncionarios públicos y empresarios se encuentran detenidos por ese caso.

El Aissami renunció como ministro de Petróleo de Venezuela el 20 de marzo de 2023, según dio a conocer en su momento a través de su cuenta de X. En esa oportunidad, argumentó que su decisión ocurrió “en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela” y con el objetivo de “acompañar y respaldar totalmente ese proceso”.

En otro mensaje que publicó en la misma red social, el entonces funcionario señaló que “se puso a la orden” de la dirección del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, “para apoyar la cruzada emprendida por el presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir”.

Por su parte, Maduro señaló en ese momento que decidió aceptar la renuncia de El Aissami “para facilitar todas las investigaciones que deben dar como resultado el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables (…) y la justicia en todos estos casos de todos estos frentes que hemos abierto en la batalla contra la corrupción”.

También señaló que el exfuncionario “ha ratificado su condición de militante revolucionario y está en la disposición de tener la voluntad de cooperar en todas las investigaciones”.

La renuncia de El Aissami ocurrió tras la detención de varios altos funcionarios en medio de investigaciones por supuestos hechos de corrupción.

