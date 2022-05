(CNN) — Las urnas cerraron el lunes en una elección fundamental en Filipinas que podría ver al hijo de un difunto dictador elegido para el cargo más alto del país.

Alrededor de 65,7 millones de votantes registrados en todo el país emitieron sus votos para reemplazar al líder populista Rodrigo Duterte, quien renuncia después de seis años.

Para la presidencia, el ex senador Ferdinand Marcos Jr se enfrenta a Leni Robredo, actualmente vicepresidenta, y a otros ocho candidatos , incluido el ex campeón de boxeo Manny Pacquiao y el alcalde de Manila y ex actor Isko Moreno.

Los votantes también están decidiendo la vicepresidencia, en una contienda separada de la presidencia, y otros 18,000 puestos, incluidos senadores y representantes locales.

Antes de que comenzara la votación el lunes, las encuestas de opinión tenían a Marcos Jr, conocido en Filipinas como Bongbong, como un claro favorito por delante de su rival más cercano, Robredo.

Lee también: Pdte. Lasso culpó a la “violencia entre bandas”: Amotinamiento en cárcel de Ecuador deja al menos 41 muertos

El aumento del costo de vida y la lucha contra la corrupción son algunos de los temas sobre los que han hecho campaña los candidatos.

Nicolas Saban, quien emitió su voto en Manila, dijo que esta elección es una oportunidad para la “paz”.

“Nuestra situación no es buena ahora, los precios de los bienes son demasiado altos. Tal vez el próximo líder pueda controlarlo”, dijo a CNN. Dijo que está votando por “alguien que pueda controlar la pobreza en nuestro país y que la corrupción finalmente desaparezca”.

Julie, que solo dio un nombre, dijo que votará por un candidato que sea “inteligente”, fuerte y “alguien que esté listo para ayudar a la gente”.

“Para mí, se trata de abordar la criminalidad, la seguridad de las personas y la seguridad del país. Esos son importantes para mí. Además de la vida de las personas, todos los lugares del país deben ser pacíficos. Y las personas deben tener la seguridad de que comer algo”, dijo Julie.

Una victoria para Marcos Jr devolvería la dinastía Marcos al Palacio de Malacañang, más de tres décadas después de que la familia huyera de un levantamiento masivo en 1986.

Lee también: Embajador ruso fue agredido en Varsovia con pintura roja

Marcos Jr es hijo y homónimo del ex líder autoritario Ferdinand Marcos Sr, cuyo gobierno de 21 años estuvo marcado por abusos contra los derechos humanos y saqueo de las arcas del Estado.

Decenas de miles de personas fueron encarceladas, torturadas o asesinadas durante un período de ley marcial impuesta por Marcos padre de 1972 a 1981, según grupos de derechos humanos. La Comisión Presidencial de Buena Gobernanza de Filipinas (PCGG, por sus siglas en inglés) encargada de recuperar la riqueza mal habida de la familia y sus asociados estima que alrededor de $ 10 mil millones fueron robados al pueblo filipino.

La familia Marcos ha negado repetidamente los abusos bajo la ley marcial y el uso de fondos estatales para su uso personal.

Los activistas dicen que los Marcos nunca fueron responsabilizados. Las víctimas de la ley marcial siguen luchando por la justicia.

Quien gane reemplazará al presidente Duterte, el líder de palabras duras conocido internacionalmente por tomar medidas enérgicas contra la sociedad civil y los medios de comunicación, y por una sangrienta guerra contra las drogas que se ha cobrado la vida de más de 6.000 personas, según la policía. A pesar de su historial en derechos humanos y la pandemia de COVID-19, que empeoró la crisis de hambre del país , Duterte sigue siendo muy popular a nivel nacional.

Lee también: Zelensky entregó condecoración a Patrón, el perro que ayuda a detectar minas explosivas rusas en Ucrania

La elección también tiene ramificaciones más allá de las fronteras del país. Con China y EE.UU. tratando cada vez más al Indo-Pacífico como un escenario para su enfrentamiento global, es probable que Filipinas se vea bajo una creciente presión económica y geopolítica, particularmente porque sus reclamos territoriales en el Mar de China Meridional se superponen con los de Beijing.

Los analistas dicen que existe la oportunidad de restablecer las relaciones de Filipinas con las dos principales potencias, y el resultado de la votación podría cambiar el equilibrio de poder en Asia.

Marcos Jr

Marcos Jr se ha postulado en una plataforma de “unidad” y ha prometido más empleos, precios más bajos y más inversión en agricultura e infraestructura.

Su compañera de fórmula para la vicepresidencia es Sara Duterte Carpio, hija de Rodrigo Duterte, y sus partidarios los ven como continuadores de sus políticas de infraestructura y su controvertida guerra contra las drogas.

Marcos Jr, un ex senador, ha vinculado su campaña al legado de su padre, con su eslogan “levántate de nuevo” aprovechando la nostalgia de algunos que ven la época de Marcos Sr como una época dorada para el país.

Lee también: “No más de un año de cárcel”: Justicia condena a hombre que mató a padre de Nicki Minaj

Los partidarios de la familia Marcos dicen que el período fue de progreso y prosperidad, caracterizado por la construcción de importantes infraestructuras como hospitales, carreteras y puentes. Los críticos dicen que fue una ilusión y que esos proyectos fueron impulsados ​​por la corrupción generalizada, los préstamos extranjeros y la creciente deuda.

Marcos Jr tenía 29 años cuando su familia fue exiliada en Hawái tras la revolución del Poder Popular que derrocó al régimen de su padre en 1986. Marcos Sr murió en el exilio tres años después, pero su familia regresó en 1991 y se convirtieron en políticos ricos e influyentes, con sucesivos miembros de la familia que representan a su bastión dinástico de Ilocos Norte.