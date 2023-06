Una curiosa situación se vivió en Brasil luego de que un fanático confesara haber incluido a Neymar en su testamento, dejándole todos sus bienes al astro una vez que muera.

El hincha anónimo señaló que, más allá de un amor por la selección o por el legado futbolístico de Brasil, se identificó con el jugador y eso fue lo que lo llevó a nombrarlo en su testamento.

El hombre, de 30 años, soltero y sin hijos, afirmó al medio Metrópoles tener problemas de salud, por lo que oficializó sus deseos en una notaría de la capital de Rio Grande do Sul.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. También sufro de difamación, soy muy familiar y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía con mi padre, que falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas”, señaló.

“Yo no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a quién dejarle mis cosas. No quisiera que el gobierno o familiares con los que no tengo buena relación se lleven mis cosas”, agregó al medio brasileño.

Neymar da Silva Santos Júnior, más conocido solo como Neymar, actualmente juega en el Paris Saint-Germain y es uno de los deportistas mejor pagados del mundo, con ganancias estimadas en US$85 millones para 2023, según informó Forbes.