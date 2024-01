(CNN) — El Departamento de Seguridad Nacional, confirmó este sábado que una mujer y sus dos hijos se ahogaron en el río Grande este viernes por la noche mientras intentaban cruzar a Estados Unidos. Los migrantes murieron en el área de Shelby Park, en Eagle Pass, donde el Gobierno de Texas bloqueó el acceso a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

“En respuesta a una llamada de socorro del Gobierno de México, los agentes de la Patrulla Fronteriza fueron físicamente impedidos por funcionarios de Texas de ingresar al área”, dijo un portavoz de Seguridad Nacional en un comunicado. “Las políticas del gobernador de Texas son crueles, peligrosas e inhumanas, y el flagrante desprecio de Texas por la autoridad federal en materia de inmigración plantea graves riesgos”.

El incidente habría sido previamente informado por el congresista demócrata Henry Cuellar en su cuenta de X: “Esto es una tragedia y la responsabilidad es del Estado“.

See below my statement on the recent death of three migrants – a female adult and two children – near Shelby Park in Eagle Pass ⬇️ pic.twitter.com/0Fz878fnDg

— Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) January 13, 2024