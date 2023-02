La familia de Madeleine McCann aceptó hacerse la prueba de ADN que les solicitó una joven que dice que podría ser la niña que desapareció cuando vacacionaba junto a sus padres en Portugal en mayo de 2007.

¿Qué pasó?

La situación comenzó cuando Julia Wandelt (21), de nacionalidad polaca, se hizo conocida en redes sociales, tras sostener que podría ser Maddie, argumentando su hipótesis con marcas específicas que la menor de edad tenía cuando fue vista por última vez a los 3 años, y su parecido con Kate y Gerry McCann, los padres de Madeleine.

“Ayúdenme, necesito hablar con Kate y Gerry McCann. Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme”, expresó Wandelt la semana pasada.

“No recuerdo casi toda mi infancia”

Por medio de la cuenta de Instagram iammadeleinemccan, Julia Wandelt ha expuesto diferentes argumentos a su hipótesis como marcas en la piel y el ojo. También, sostuvo que ella piensa que puede ser Madeleine desde “hace unos meses” tras escuchar “algo” a su abuela.

Además, sostiene que quizás ella no tiene 21 años, sino 19 años, la edad que tendría la niña desaparecida en la actualidad.

El pasado viernes 17 de febrero, Wandelt afirmó que conversó con alguien que dijo ser primo de Madeleine McCann, quien le sostuvo que podría “tener la posibilidad” de coordinar una prueba de ADN.

Respecto a su pasado, la joven fue categórica en expresar: “No recuerdo que me llevaran. Quiero decir, no recuerdo casi toda mi infancia”.

También afirmó que una de las personas que busca la familia McCann se parece a un hombre que abusó de ella: “Reconozco a esta persona. Se parece muy a mi abusador. Necesito que me ayuden, porque la policía me ignora. Necesito que la policía me haga una prueba de ADN y lo compare con el ADN de Madeleine. Necesito hablar con Kate y Gerry Mccann”.

La familia aceptó la prueba de ADN

Este domingo, se dio a conocer que la familia de Madeleine McCann aceptó hacerse la prueba de ADN.

Según The Mirror, una fuente cercana al grupo expresó que “la familia no se arriesga, está dispuesta a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso”.

“Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma”, añadió.

En concreto, se cree que un miembro de la familia McCann se ofreció a hacerse la prueba de ADN, consignó el medio citado.

Incluso, según Wandelt, fueron Kate y Gerry quienes acordarse realizarse el test.