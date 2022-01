(EFE/CNN Chile) – Cinco personas murieron y 32 resultaron heridas al precipitarse este sábado una enorme pared de roca de un cañón sobre unas lanchas turísticas en un lago del estado brasileño de Minas Gerais, que sufre un fuerte temporal de lluvias en los últimos días.

El accidente ocurrió sobre las 11:00 horas (local) en el lago Furnas, un punto turístico del municipio de Capitólio, al sureste de Brasil, cuando un bloque de piedra de grandes dimensiones cayó desde una altura de cinco metros sobre tres embarcaciones, dos de las cuales naufragaron por completo.

Un video que circula en redes sociales y cuya autenticidad fue confirmada a EFE por los bomberos muestra el momento en que la enorme roca se desprende de la pared del cañón y se precipita sobre el grupo de lanchas que se encontraban en el lago.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou neste sábado um acidente envolvendo lanchas na região do Lago de Furnas, em Capitólio. As primeiras informações falam em três lanchas atingidas pelo desabamento das pedras, com ao menos 1 morto e 15 feridos #CNNSábadoTarde pic.twitter.com/jlO4hecseY

— CNN Brasil (@CNNBrasil) January 8, 2022