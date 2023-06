(EFE) – Es falso que la Policía de Las Vegas haya publicado un video que muestra a un alien con aspecto humanoide ocultándose detrás de unos arbustos, aunque así lo afirman usuarios de redes sociales que comparten unas imágenes creadas digitalmente.

EFE Verifica recibió una consulta a través de su canal de WhatsApp sobre un tuit que comparte una secuencia supuestamente captada por una cámara de seguridad en la que se observa a una extraña criatura escondiéndose detrás de la cerca de un jardín.

De fondo, se escucha una conversación telefónica en inglés en la que un hombre reporta haber visto a varios “sujetos” en su casa, de unos “8 pies” (2,4 metros) de altura y que lucían “como alienígenas“.

“Policía de Las Vegas difunde video y audio del 911 (línea de emergencia) de los oficiales que respondieron a una llamada de una familia que afirmó que ovni se estrelló en el patio de su casa. Ocurrió en mayo y hoy sale a luz el video de los supuestos extraterrestres”, señala el mensaje en español que difunde la grabación.

Las mismas imágenes también circulan en Telegram, Facebook y TikTok e incluso se propagan en otros idiomas como inglés y francés.

“¡Invasión extraterrestre en Las Vegas!”, sostiene un perfil de Facebook que se hace eco del video.

HECHOS: Las imágenes del alien no son verídicas. Fueron extraídas de una cuenta de TikTok que comparte contenido creado con programas de efectos especiales y se mezclan de manera engañosa con una denuncia auténtica de un avistamiento de ovni que fue difundida recientemente por un medio local, tal y como lo prueban una búsqueda de imágenes en Google y otra de palabras claves en YouTube.

En primer lugar, un análisis del video viral permite ubicar en varios fragmentos de la grabación el logotipo del canal estadounidense CBS acompañado del número ocho.

Se trata del canal de noticias 8 News Now, afiliado de dicha cadena en la ciudad de Las Vegas.

Una búsqueda en YouTube con palabras claves conduce a un reportaje de esta emisora de televisión titulado: “Una familia de Las Vegas afirma haber visto extraterrestres después de que varios informaran de que algo caía del cielo”.

Al revisar ese material se puede comprobar que de allí fue tomado el audio de la llamada, que después se recorta y se utiliza para hacer el montaje que circula en redes.

Los periodistas de 8 News Now divulgaron imágenes captadas por la Policía que muestran un destello verde en el cielo, pero nunca informaron de una presunta criatura escondida detrás de una cerca.

Según lo reseñado por el medio, una familia de Las Vegas declaró en mayo que algo se había estrellado en su patio trasero y se comunicaron con el 911 para reportar la presencia de seres “no humanos” en su propiedad.

La Policía metropolitana investigó el caso, pero más adelante lo cerró ante la falta de respuestas concretas.

Watch! 🔥🔥

Actual Alien Footage from the Las Vegas UFO Landing….

On Duty Area Las Vegas Police Captured Clear Dash Footage of the Flying UFO Aircraft on their Patrol Car Minutes Before

The Same Officers Also Responded to Scene Where this Gentleman Recorded this Footage pic.twitter.com/7iBhfW0hGG

— erik jansen (@erikjanjansen33) June 12, 2023