(CNN) — Un exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional de la era de Barack Obama en el poder fue detenido después de que una serie de vídeos ampliamente compartidos en redes sociales lo mostraran utilizando un lenguaje islamófobo y cargado de odio contra un empleado que trabajaba en el interior de un carrito de comida en Nueva York, informó la Policía.

Stuart Seldowitz, de 64 años, fue detenido este miércoles por cargos preliminares de delito de odio/acoso, acoso con agravantes de segundo grado, acoso que causa miedo y acoso en el empleo, según la Policía de Nueva York.

No está claro a qué cargos se enfrentará finalmente Seldowitz cuando la oficina del fiscal del distrito de Manhattan se haga cargo del caso. CNN no pudo identificar inmediatamente a un abogado de Seldowitz.

Antes de que se anunciara su detención, Seldowitz confirmó a CNN en un correo electrónico que es él quien aparece en los vídeos, que fueron grabados por un vendedor desde el interior de un carrito de comida en el Upper East Side de Manhattan y parecen ser de días diferentes.

En los vídeos publicados en Internet este mes, Seldowitz se burla del Islam, se mofa del hombre por su condición de ciudadano, lo acusa de apoyar a Hamas y hace referencia a la actual guerra entre Israel y Hamás.

“Tú apoyas la matanza de niños”, le dice Seldowitz al vendedor en uno de los vídeos. El vendedor replica: “Tú matas niños, no yo“.

Seldowitz replica: “Si matamos a 4.000 niños palestinos, ¿sabes qué? No es suficiente“.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo este martes a CNN que un oficial al mando está al tanto de los vídeos y que el personal de la comisaría local “está controlando la situación“.

Los vídeos se producen en un momento en que Estados Unidos está experimentando un aumento “sin precedentes” de las denuncias de incidentes de sesgo antiárabe y antimusulmán desde el atentado de Hamás contra Israel del 7 de octubre, según el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas.

Al mismo tiempo, las denuncias de incidentes antisemitas en todo el país también se han disparado: el director del FBI, Christopher Wray, declaró el mes pasado que la amenaza estaba alcanzando “niveles históricos” y la Liga Antidifamación informó de un aumento del 388% en las denuncias de incidentes en las semanas posteriores al 7 de octubre, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En uno de los vídeos colgados en internet, Seldowitz le dice al vendedor: “Vamos a poner grandes carteles aquí diciendo que este tipo cree en Hamas”.

En otro vídeo, Seldowitz pregunta al hombre si está familiarizado con el Servicio General de Inteligencia de Egipto, más conocido como Mukhabarat.

“El Mukhabarat en Egipto atrapará a tus padres“, le dice Seldowitz al vendedor. “¿A tu padre le gustan las uñas? Se las quitarán una a una“.

El exfuncionario del Gobierno levanta entonces su teléfono, dice: “Sonríe para mí”, y se ríe.

Seldowitz también hace comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma, ridiculizando el Islam, que parece creer que es la religión del vendedor.

Cuando se le pidió por correo electrónico un comentario adicional sobre los vídeos, Seldowitz dijo: “Encantado de hablar (este miércoles). Lo que faltó en el vídeo es lo que (el vendedor) dijo antes del vídeo“.

Seldowitz, de 64 años, declaró al Daily Beast que, aunque inició la conversación con el vendedor de comida sobre temas de actualidad, los vídeos solo muestran una parte de la historia. Seldowitz explicó al medio que el vendedor instigó la interacción al expresar supuestamente su apoyo a Hamás.

El exfuncionario también declaró a City & State: “Lamento que todo haya sucedido y lo siento“. Y añadió: “Pero ya sabes, en el calor del momento, dije cosas que probablemente no debería haber dicho“.

Seldowitz fue director en funciones de la Dirección de Asia Meridional del Consejo de Seguridad Nacional a principios de la década de 2000, según una página de su perfil, ya eliminada, en el sitio web del grupo de presión Gotham Government Relations. Según su perfil de LinkedIn, Seldowitz ocupó el cargo entre febrero de 2009 y enero de 2011, durante la administración del expresidente Barack Obama.

“Gotham Government Relations ha puesto fin a toda afiliación con Stuart Seldowitz, un individuo que no ha contribuido a nuestro trabajo en años”, reza un comunicado en la página web del grupo con sede en Nueva York. “El vídeo de sus acciones es vil, racista y está por debajo de la dignidad de las normas que practicamos en nuestra firma“.

El director gerente de un grupo de defensa que representa a los vendedores ambulantes de toda la ciudad de Nueva York dijo a CNN este martes que el hombre que tomó los videos le dijo que Seldowitz había estado atormentando a su carrito de comida desde el 8 de noviembre.

Mohamed Attia, del Proyecto de Vendedores Ambulantes, dijo que el vendedor le dijo que él no instigó la conversación con Seldowitz.

Attia dijo que el vendedor de origen egipcio, identificado solo por su nombre de pila, Mohamed, no habla bien inglés y por esa razón no entabla muchas conversaciones con sus clientes, y mucho menos conversaciones complicadas y llenas de matices sobre la guerra.

“Mohamed me dijo que no sabía cómo responder o qué decirle a ese tipo y que iba a lo seguro pidiéndole que se fuera”, explicó Attia a la CNN.

El grupo de defensa está “horrorizado por la islamofobia racista” que se ve en los videos, se dijo en un comunicado, añadiendo y que los vendedores en el centro de este incidente “temían hablar los pondría en riesgo de desplazamiento”.

“Nadie debería tener que elegir entre el acoso o el desplazamiento“, reza el comunicado publicado en redes sociales.

