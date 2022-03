El ex presidente de Ucrania Petro Poroshenko calificó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de “criminal de guerra” y dijo que las fuerzas ucranianas no se darán por vencidas, ya que se estima que las tropas rusas se encuentran ahora cerca de Kiev.

“Por favor, no confíen en Putin, por favor, no confíen en Rusia. Creo que Putin es un criminal de guerra. Es un loco”, dijo Poroshenko a CNN mientras estaba estacionado con las fuerzas ucranianas en la ciudad capital.

“Pero tenemos cada vez menos municiones y no nos damos por vencidos. No le perdonamos a Putin este tipo de cosas y estoy absolutamente seguro de que lucharemos en cada casa, en cada calle y en cada barrio en Kiev, en Járrkiv, en todas las ciudades será el infierno para los soldados rusos y al final será el infierno para Putin”, señaló Poroshenko a Anderson Cooper de CNN.

“Subestima la unidad de Ucrania y no puede estallar, no puede romper nuestra unidad”, agregó.

Poroshenko también dijo que Ucrania necesita más suministros militares de Occidente.

“Estamos listos para luchar, pero no necesitamos a sus soldados. Necesitamos aviones militares, antitanques, misiles antiaéreos, desde nutrición hasta municiones, todo”, explicó Poroshenko.

El ex mandatario también se refirió a las afirmaciones falsas y desacreditadas del Kremlin sobre las armas biológicas en Ucrania como “propaganda”.

“Yo, como presidente de Ucrania, no puedo garantizar que no haya armas químicas ni bacteriológicas; Ucrania no las tiene, no las tuvo antes y no planea tenerlas en el futuro. Esto está definitivamente confirmado. Este es un ejemplo clásico y muy importante de la propaganda rusa”, dijo.