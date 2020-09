(EFE) – El ex presidente uruguayo José Mujica (2010-2015) confirmó este domingo que dejará en breve la política, debido a su edad y a cuestiones de salud.

El senador del Frente Amplio (FA) dio la noticia al acudir a su centro de votación para las elecciones departamentales y municipales del país sudamericano.

“Por mí, lo hubiera dejado antes, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si no puedo hablar, o ir a un lado o a otro, soy un mal senador”, señaló en la instancia.

Sin embargo, el político de 85 años también reconoció que no quisiera dejar el cargo. “Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?”, sentenció.

Elecciones en Uruguay

Recordemos que Uruguay es el primer país de Sudamérica en realizar elecciones en medio de la pandemia del coronavirus.

Entre las medidas tomadas, se encuentran la obligatoriedad del uso de mascarilla, la distancia social y la desinfección de los asistentes.

En tanto, los adultos mayores y contagiados con COVID-19 tienen la posibilidad de pedir una licencia para abstenerse de las votaciones.