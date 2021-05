(CNN) – El veterano periodista Martin Bashir ha dicho que “nunca quiso dañar” a Diana, princesa de Gales, con su ahora desacreditada entrevista con BBC Panorama , y le dijo al periódico Sunday Times : “No creo que lo hiciéramos”.

En la entrevista exclusiva mundial de 1995, la princesa Diana confirmó la relación del príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles y describió con franco detalle cómo creía que la vida real la había vuelto bulímica.

Una investigación independiente publicada 25 años después por la BBC y dirigida por el juez retirado Lord Dyson calificó las tácticas que utilizó Bashir para asegurar la reunión como “engañosas”. El informe condenatorio encontró que el entonces periodista de 32 años tenía documentos falsificados que sugerían que se estaba pagando al personal del Palacio para espiar a la princesa.

Bashir, dijo, se los llevó al hermano de Diana, el conde Charles Spencer, y luego le presentaron a Diana. También encontró que una investigación interna anterior de la BBC en 1996 encubrió la negligencia de Bashir.

Bashir dejó su puesto en la BBC a principios de este mes citando razones de salud antes de que se publicaran los hallazgos el jueves.

Le dijo al Sunday Times que él y Diana “eran amigos” y continuaron siendo cercanos después de que se transmitió la entrevista, y que la princesa incluso visitó a su esposa en el hospital poco después del nacimiento de su tercer hijo.

“La amamos. Eso es lo que queríamos proteger, y por eso nunca tomé dinero, nunca dije nada, nunca escribí nada“, dijo.

En la entrevista del Sunday Times, Bashir expresó su “pesar” por mostrar los extractos bancarios falsos al hermano de la princesa, pero insistió en que “no tenía nada que ver con la entrevista”. Desafió la línea de tiempo de los eventos de Spencer, argumentando que los documentos se hicieron después de que él ya había comenzado a forjar una relación con la realeza. También describió la relación de Spencer con su hermana como “difícil”.

Él dijo: “Poco después de que nos conocimos, ella no quería que me comunicara con él. Ella sintió que él filtraría detalles de la entrevista y esas cosas, y sintió que no era confiable”.

Dyson dijo en su informe que encontró a Spencer “un testigo creíble y convincente” mientras que “hay partes significativas del relato del Sr. Bashir que no puedo aceptar”.

También dijo que Diana “probablemente habría aceptado ser entrevistada por cualquier periodista experimentado y de buena reputación en quien tuviera confianza, incluso sin la intervención del Sr. Bashir”.

Sin embargo, el príncipe William, duque de Cambridge, criticó esta semana a la BBC por contribuir “significativamente a su miedo, paranoia y aislamiento” que sintió su difunta madre en los años previos a su muerte. El duque también acusó a la BBC de comercializar una “narrativa falsa” sobre su madre. El hermano de William, el príncipe Harry, duque de Sussex, emitió una declaración igualmente emotiva después del informe en el que dijo: “El efecto dominó de una cultura de explotación y prácticas poco éticas finalmente le quitó la vida”.

En la entrevista del Sunday Times, Bashir se disculpó con los duques de Cambridge y Sussex diciendo que estaba “profundamente arrepentido”, pero cuestionó la acusación de que alimentó el aislamiento y la paranoia de la princesa Diana. “Incluso a principios de la década de 1990, hubo historias y llamadas telefónicas grabadas en secreto. Yo no era la fuente de nada de eso”, dijo.

Earl Spencer ha sugerido un vínculo directo entre la entrevista de Bashir y su muerte. “La ironía es que conocí a Martin Bashir el 31 de agosto de 1995, porque exactamente dos años después ella murió. Y trazo una línea entre los dos eventos”, dijo en un nuevo documental de BBC Panorama transmitido el jueves por la noche.

Bashir le dijo al Sunday Times: “No siento que pueda ser responsable de muchas de las otras cosas que estaban sucediendo en su vida y de los complejos problemas que rodean esas decisiones”. Añadió: “Puedo entender la motivación [de los comentarios de Earl Spencer] pero para canalizar la tragedia, la difícil relación entre la familia real y los medios de comunicación simplemente sobre mis hombros se siente un poco irrazonable…La sugerencia de que soy singularmente responsable. creo que es irrazonable e injusto”.

La preocupación de Bashir ahora, según el Sunday Times, es que la gente recuerde la entrevista innovadora de Diana sobre el escándalo en lugar de lo que dijo. “Me encantaría que la gente reflexionara sobre…lo pionera que fue”.

Continuó: “Ella fue una princesa pionera. Cuando piensas en sus expresiones de dolor en su matrimonio, cuando piensas en la admisión de una enfermedad psiquiátrica, ¡simplemente extraordinario! Y sus hijos han pasado a ser campeones de la salud mental”.

Añadió: “No entiendo, 25 años después, ¿Cuál es el propósito de esto en última instancia? Está bien, tal vez quieras destruirme, pero fuera de esto, ¿Cuál es el punto? Hice algo mal…pero ¡Por el amor de Dios, reconozca algo de la relación que tuvimos y algo de lo que ella contribuyó a través de esa entrevista!”.

Bashir le dijo al Sunday Times que espera que la gente crea que se ha redimido. “Yo era un joven [32] cuando se llevó a cabo la entrevista”, dijo. “Espero que la gente me dé la oportunidad de demostrar que estoy debidamente arrepentido de lo que pasó”.

El domingo por la mañana, Sky News informó que Earl Spencer había escrito nuevamente a la Policía Metropolitana para revisar las prácticas utilizadas para obtener la entrevista de 1995 a la luz de las conclusiones del informe Dyson. La Policía Metropolitana de Londres dijo el viernes que evaluará el informe para “asegurarse de que no haya nuevas pruebas significativas” después de descartar una investigación criminal en marzo.

Mientras tanto, la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, dijo el domingo que la publicación del informe Dyson era un “momento importante y serio” para la BBC.

Hablando en el programa Andrew Marr de la BBC, Patel describió las declaraciones de los príncipes William y Harry como “completamente desgarradoras” antes de decir que la reputación de la emisora ​​británica “ha sido comprometida”.

“Se tendrán que aprender lecciones. No hay duda sobre eso y también habrá trabajo para recuperar la confianza y trabajar con el gobierno en el futuro para ver la revisión de la carta de medio término el próximo año”, dijo, y agregó que las cuestiones de deben abordarse la responsabilidad, la confianza y la seguridad.

Sus comentarios se produjeron un día después de que se revelara que el ex director general de la BBC Tony Hall , quien dirigió la investigación interna anterior en 1996, renunció como presidente de la Galería Nacional de Londres.

“Siempre he tenido un fuerte sentido del servicio público y está claro que continuar en el cargo sería una distracción para una institución que me importa profundamente”, dijo Hall en un comunicado. “Como dije hace dos días, lamento mucho los eventos de hace 25 años y creo que el liderazgo significa asumir la responsabilidad”.