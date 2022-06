(CNN) – La ex canciller alemana, Angela Merkel, dio este martes su primera entrevista tras dejar el poder en diciembre del año pasado, aprovechando la instancia para decir que no había justificación para el “desprecio brutal” por parte de Rusia al derecho internacional, desde que lanzó su invasión a Ucrania.

“El ataque a Ucrania fue un gran error por parte de Rusia y una violación objetiva de todas las normas del derecho internacional y todo lo que nos permite vivir juntos en paz en Europa”, dijo Merkel en una entrevista con el periodista alemán Alexander Osang, agregando que “si atravesamos los siglos y decimos qué parte del territorio pertenece a quién, entonces solo tendremos guerra, y eso es absolutamente inaceptable”.

Merkel dijo que no se reprochaba “no haberse esforzado lo suficiente” para evitar las acciones de Rusia en los años previos a la invasión del 24 de febrero. “Es una gran tristeza que no haya tenido éxito, pero ahora no me culpo por no haberlo intentado“, dijo. “Me sentiría muy mal si hubiéramos dicho, ‘oh, con ese hombre no necesitas hablar en absoluto'”, dijo, refiriéndose al presidente ruso, Vladimir Putin.

Ucrania y la OTAN

Merkel dijo que estaba convencida de que cualquier plan para convertir a Ucrania en candidata a miembro de la OTAN durante su tiempo en el cargo habría sido equivalente a una declaración de guerra, desde la perspectiva de Putin.

Lee también: Rusia advierte que atacarán “nuevos objetivos” si EE.UU. suministra misiles de largo alcance a Ucrania

Asimismo, sostuvo que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky es “increíblemente valiente en su lucha contra la corrupción“, pero “en ese momento Ucrania era un país dominado por oligarcas“, lo que le habría impedido unirse a la OTAN. “Y es por eso que estaba estrictamente en contra de eso”, explicó.

Merkel también mostró respeto por la “voluntad” de lucha de Zelensky. “Al principio, Rusia no solo cometió un grave error de cálculo sobre la conquista de Kiev, sino que su respuesta [de Zelensky] a la oferta de que podía abandonar el país, ‘no necesito que me lleven, necesito armas’, también fue muy clara e inspiró mi respeto”, indicó Merkel.

“En última instancia, Ucrania es un rehén geopolítico de Occidente. El odio de Putin, la hostilidad de Putin va en contra del modelo occidental. La hostilidad de Putin va en contra del modelo democrático occidental”.

Unidad europea

Merkel dijo que estaba muy contenta de que Alemania decidiera recientemente comprar drones armados de Israel: “Ha sido una lucha muy dura invertir en disuasión militar. Ese es el único idioma que Putin entiende“.

“La anexión de Crimea fue un corte profundo”, manifestó la ex canciller. “Para mí estaba perfectamente claro que no estamos tratando con alguien que nos desea lo mejor con nuestra forma de vida. Sin embargo, no podemos deshacernos de él“, afirmó, subrayando que “ahora es muy, muy importante que la Unión Europea permanezca unida“.