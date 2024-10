Estudio revela que la mayoría de los niños vivos actualmente probablemente no llegarán a los 100 años

Dicho estudio revela que las niñas nacidas en 2019 en ciertas regiones tienen un 5,1% de probabilidades de alcanzar los 100 años. En comparación, los varones en la misma situación presentan una probabilidad significativamente menor, de solo 1,8%.

(CNN) – El gerontólogo Jay Olshansky está acostumbrado a recibir críticas por sus opiniones sobre la longevidad humana. Hace décadas, él y sus coautores predijeron que los niños, por término medio, vivirían solo hasta los 85 años: solo entre el 1% y el 5% de la población podría sobrevivir hasta cumplir los 100 años.

Olshansky dijo que muchos se sintieron ofendidos por su golpe de fría realidad, ya que se habían acostumbrado a las predicciones de que el 50% de los bebés vivirían hasta los 100 años.

“En 1990, predijimos que el aumento de la esperanza de vida se desaceleraría, y que los efectos de las intervenciones médicas, que llamamos tiritas, tendrían cada vez menos efecto sobre la esperanza de vida”, dijo Olshansky, profesor de Epidemiología y Bioestadística en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago.

“Mucha gente no estaba de acuerdo con nosotros. Dijeron: ‘¡No, no, NO!’ Los avances en las tecnologías médicas y de prolongación de la vida se acelerarán y con ello también la esperanza de vida”, afirmó.

Ahora, 34 años después, Olshansky afirma que él y sus coautores han demostrado su teoría. Su análisis de los datos de esperanza de vida de Australia, Francia, Hong Kong, Italia, Japón, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza y Estados Unidos se publicó el lunes en la revista académica Nature Aging.

En general, las niñas nacidas en 2019 en estos lugares tienen un 5,1% de probabilidades de llegar a los 100 años, según el estudio. La probabilidad para los varones es solo del 1,8%.

“Hemos esperado 30 años para probar nuestra hipótesis. Hemos demostrado que la era del rápido aumento de la esperanza de vida humana ha terminado, tal como predijimos”, dijo Olshansky.

“Ahora, quiero asegurarme de que esto se interpreta correctamente”, añadió. “Seguimos ganando esperanza de vida, pero es a un ritmo cada vez más lento que en décadas anteriores”.

Olshansky habló con CNN sobre su análisis de los datos de longevidad.

Esta conversación fue editada y condensada ligeramente para mayor claridad.

— CNN: Mucha gente dice que es un hecho que los humanos pronto podrán vivir hasta los 120 o incluso los 150 años. ¿Cómo concilias tus hallazgos con esas predicciones?

Olshansky: Son cifras inventadas. No hay forma de verificar empíricamente las afirmaciones de prolongación radical de la vida que hace la gente de esta industria.

En nuestro artículo decimos: “Por favor, dejen de exagerar. Son hipótesis científicas no comprobables”. Solo una mujer ha llegado a cumplir 122 años y ya está.

(Esa mujer, Jeanne Calment, nació en 1875 en Arles, Francia, en una época en que la esperanza de vida era de casi 45 años. Murió 122 años y 164 días después, en 1997, a pesar de llevar una vida en la que fumaba y bebía oporto).

Actualmente, el envejecimiento es inmutable: es el declive de tus células, tejidos, órganos y sistemas orgánicos que actualmente no puede detenerse. Es un subproducto del funcionamiento de la maquinaria de la vida.

Si expones a un número suficiente de personas de una población a la fuerza inmutable del envejecimiento, te topas con un obstáculo que dificulta seguir aumentando la esperanza de vida, y ahí es donde estamos ahora. Se puede seguir avanzando contra las principales enfermedades, pero no tendrá el efecto de prolongación de la vida que la gente cree; de hecho, tendrá un impacto decreciente.

Esto es consecuencia del éxito, no del fracaso. Es una consecuencia de permitir que la gente viva lo suficiente como para experimentar el proceso biológico del envejecimiento, que ahora es el factor de riesgo dominante.

La única forma de romper este techo de cristal de la longevidad es si ralentizamos el proceso biológico del envejecimiento.

— CNN: Durante los últimos 30 años, la obesidad y las enfermedades asociadas, como la diabetes de tipo 2, se han generalizado. ¿Qué papel ha desempeñado esto en la desaceleración de la marcha hacia la longevidad?

Olshansky: Sí, hemos tenido este aumento bastante dramático de la obesidad en la población, y la obesidad conduce a la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otras afecciones. Mis colegas y yo publicamos un estudio en 2005 en el que sugeríamos que esta será la primera generación de niños que vivirá menos que sus padres debido a la obesidad.

En respuesta, la ciencia médica ha creado una amplia gama de tecnologías bastante notables para prolongar la vida, diseñadas para tratar las consecuencias de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas: fármacos como las estatinas, antibióticos y vacunas, procedimientos quirúrgicos, dispositivos para detectar enfermedades y tratamientos precoces para todas estas enfermedades. Funcionan. Han sido absolutamente extraordinarios.

La era moderna está repleta de personas que viven hasta los 70, 80 y unos pocos hasta los 90 y más, casi todos ellos viviendo un tiempo fabricado por la tecnología médica, un tiempo fabricado que los médicos de todo el mundo han creado para nosotros.

El juego de la longevidad al que jugamos ahora es como el juego de golpear al topo con un mazo. Cada topo representa una enfermedad diferente, y cuanto más envejeces, más topos hay que golpear al mismo tiempo y más rápido aparecen.

Si examinas los cuerpos de los ancianos, verás múltiples enfermedades, cualquiera de las cuales podría matar a estos individuos. Estas enfermedades están asociadas al proceso subyacente de senescencia: el envejecimiento, el envejecimiento inmutable de nuestras células, tejidos, órganos y sistemas orgánicos.

Pero digamos que invertimos esas enfermedades, eliminamos la obesidad y el tabaquismo, y aun así no va a tener mucho impacto en la esperanza de vida, porque muchas de las consecuencias negativas de padecer estas afecciones ya se han mejorado mediante fármacos o procedimientos quirúrgicos de un tipo u otro.

Estaríamos mucho más sanos, por supuesto. La esperanza de vida mejoraría significativamente si pudiéramos dejar estos medicamentos y deshacernos de este exceso de peso y dejar de fumar y eliminar la exposición al o reducir la exposición al sol y eliminar los fármacos, pero eso no va a ocurrir realmente en el mundo real.

— CNN: Los argumentos de que los humanos vivirán hasta los 150 años o más se basan en trabajos que se están realizando con animales. Aunque es cierto que los ratones no son personas, ¿te da esperanzas este trabajo?

Olshansky: Hay motivos para ser optimistas y pensar que se acerca una segunda revolución de la longevidad. Los investigadores están consiguiendo ralentizar el envejecimiento biológico en moscas de la fruta, gusanos, ratones y primates, ofreciendo a la humanidad una segunda oportunidad de alterar el curso de la supervivencia humana.

Eso es la gerociencia. La puerta está abierta de par en par para que alteremos el proceso biológico básico del envejecimiento. Sin embargo, algunos investigadores han tomado los resultados de estos modelos animales y han supuesto que si se puede duplicar o triplicar la duración de la vida de un ratón, se puede duplicar o triplicar la duración de la vida de un ser humano.

No me cabe duda de que podemos alargar la vida de estas especies de vida más corta, pero no hay pruebas de que ello se traduzca en un aumento equivalente de la esperanza de vida de los seres humanos. ¿Es probable que nos haga vivir más? Sí. ¿Sabemos cuánto? No.

La medida del éxito no debería ser la extensión de la esperanza de vida. Debería ser la prolongación de la duración de la salud. Esto es algo que podemos medir y que todos deseamos. De hecho, yo diría que la duración de la salud es el bien más preciado de la Tierra y que estamos en el negocio de fabricar tanta como podamos.

Si no encontramos una forma de modular el envejecimiento y solo utilizamos la caja de herramientas que tenemos ahora, que consiste en tratar una enfermedad cada vez, puede que no nos guste lo que veamos en el futuro. Puede que consigamos mejoras incrementales en la esperanza de vida, pero también puede que aumenten la fragilidad y la discapacidad porque estamos cambiando un conjunto de enfermedades por otro.

Recuerda, la muerte es un juego de suma cero. Una cosa baja y otra sube, y el temor es que vayamos a sustituir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares por la demencia, el Alzheimer y otros graves problemas de salud que actualmente no podemos modificar. Así que tenemos que tener cuidado con lo que deseamos y con lo que fabricamos en el futuro, porque la prolongación de la vida sin prolongación de la salud sería perjudicial.