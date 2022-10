Personal de Bomberos de Kansas (Estados Unidos) encontró sin vida a dos estudiantes al interior de su departamento mientras ocurría un incendio en el inmueble ubicado en la intersección de las calles 41 y Oak de la ciudad.

El hecho se registró cerca de las 5:00 horas del sábado 1 de octubre cuando los voluntarios fueron alertados por un siniestro al interior de un complejo de departamentos. Fue en ese instante en que Pablo Guzmán (25), de nacionalidad chilena, y Camila Behrensen (24), de nacionalidad argentina, fueron encontrados sin signos vitales.

La policía de la ciudad acudió al lugar e identificó a los estudiantes como “víctimas de homicidio”.

Raúl Gonzales, vecino de los jóvenes, dijo a KMBC News: “Es algo bastante loco, definitivamente nunca he estado tan cerca de que ocurra algo así, y sabes que es una situación triste en general”.

El Instituto Stowers de Investigación Médica, entidad en la cual ambas víctimas estaban realizando un posgrado predoctoral, manifestó a través de un comunicado: “Estamos devastados por las trágicas muertes de investigadores predoctorales. Estos investigadores eran miembros de nuestra clase 2020 y de nuestra comunidad del Instituto Stowers. Nuestras más profundas condolencias están con sus familias en este momento difícil”.

Dasfne Lee-Liu, una de las docentes de Guzmán, lamentó su fallecimiento y apuntó a que lo ocurrido sería una “crimen de odio impulsado por la xenofobia”.

“Tuve el placer de tenerlo como alumno durante su licenciatura, y fue una persona brillante y maravillosa. Que tragedia. Habría tenido un futuro brillante: el mundo necesita más científicos como él. Es una gran pérdida. Mis condolencias a su familia”, expresó.

“Tanto Pablo como Camila eran latinoamericanos. No puedo evitar pensar que esto fue un crimen de odio impulsado por la xenofobia”, manifestó.

He was killed together with Camila Behrensen, an Argentinean predoctoral scientist. Both Pablo and Camila were Latin American. I cannot help but think that this was a hate crime driven by xenophobia. (3/n)

